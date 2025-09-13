حسین کعبی:
تاجرنیا وقتی از تیمش شناختی ندارد، نمیتواند به فوتبال خوزستان توهین کند
حسین کعبی، ملیپوش سابق و عضو کادر فنی استقلال خوزستان به سخنان تاجرنیا رئیس هیئت مدیره استقلال واکنش تند نشان داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، پس از دیدار شب گذشته استقلال خوزستان و همنام تهرانی خود در هفتهی سوم لیگ برتر فوتبال کشور که به شکست آبیهای تهرانی انجامید، خبرنگاری از حسین کعبی پرسید، تاجرنیا معتقد است که شما این بازی را ناجوانمردانه پیروز شدید.
کعبی در پاسخ، گفت: آقای تاجرنیا وقتی شناختی از بازیکنان خریداری شده تیمش ندارد، نمیتواند در خصوص فوتبال خوزستان، استانی که تامینکننده هزینههای آنان است اظهار نظر کند.
ملیپوش سابق که به شدت احساس کرده بود رئیس هیئت مدیره استقلال تهران، به خوزستانیها توهین نموده است، خطاب به وی هشدار داد: اگر یکبار دیگر او با این ادبیات در مورد فوتبال و مردم خوزستان صحبت کند، واکنش تندی نشان خواهد داد.
لازم به ذکر است که جمعه شب، استقلال تهران با تمام ستارههای میلیاردی خود که هزینههای آنرا شرکتهای پتروشیمی مستقر در بندر امام پرداخت کردهاند، مقابل تیم جوان و بیبضاعت استقلال خوزستان تن به شکست یک بر صفر داد و همین مسأله مورد انتقاد شدید هواداران تهرانی قرار گرفت.