خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برپایی نمایشگاه «ره آورد زرتشت» آثار امید بنکدار در گالری سروناز شیراز

برپایی نمایشگاه «ره آورد زرتشت» آثار امید بنکدار در گالری سروناز شیراز
کد خبر : 1685100
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر گالری سروناز شیراز از برپایی نمایشگاه «ره آورد زرتشت» با ۳۴ اثر در تکنیک‌های مختلف میکس‌مدیا از امید بنکدار خبر داد.

به گزارش ایلنا، هستی خالدی با اشاره به اینکه  این نمایشگاه از ۲۱ تا ۲۶ شهریورماه در نگارخانه سروناز برپاست،  به اهمیت حضور هنرمندان معاصر در فضای هنری شیراز پرداخت و افزود: افتتاحیه نمایشگاه ره آورد زرتشت روز جمعه ۲۱ شهریورماه ساعت ۱۸ برگزار و تا ۲۶ شهریور برپاست؛ همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۱، علاقه‌مندان می‌توانند از آثار امید بنکدار در گالری سروناز بازدید کنند.

وی ادامه داد: این مجموعه شامل ۳۴ اثر با تکنیک‌های مختلف میکس‌مدیا است که نگاه و تجربه‌های بنکدار در عرصه نقاشی و هنرهای تجسمی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

مدیر گالری سروناز همچنین از برگزاری ویژه‌برنامه‌ای دیگر خبر داد و گفت: روز شنبه ۲۲ شهریورماه ساعت ۱۸، نمایش فیلم مستند هفت روز از هفتاد بهار درباره فریدون آو در محل پخش مستندهای نگارخانه سروناز برگزار خواهد شد. این نمایش با حضور امید بنکدار، به‌عنوان نقاش، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم، همراه با گفتگویی درباره هنر و هنرمندان معاصر همراه است.

خالدی در پایان تأکید کرد: گالری سروناز در تلاش است با برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و نشست‌هایی، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با هنر معاصر ایران و تبادل نظر میان هنرمندان و علاقه‌مندان را فراهم کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی