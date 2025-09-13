خبرگزاری کار ایران
بیمارستان صحرایی ۶۴ تختخوابی نیروی زمینی سپاه در زهک برپا می‌شود

فرماندار زهک در شمال سیستان و بلوچستان گفت: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صحرایی نیروی زمینی سپاه با ظرفیت ۶۴ تختخواب از ۲۳ شهریورماه به مدت چهار روز در این شهرستان مستقر می‌شود و خدمات رایگان درمانی در بخش‌های مختلف به مردم منطقه سیستان ارائه خواهد داد.

به گزارش ایلنا‌، روح‌الله جهانتیغ روز شنبه،  افزود: این بیمارستان با حضور بیش از ۱۵ پزشک متخصص در رشته‌هایی همچون جراحی، رادیولوژی، آزمایشگاه، اتاق عمل و بستری به مردم خدمت‌رسانی می‌کند و داروهای مورد نیاز بیماران نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: سازوکار پذیرش بیماران بر اساس نظام ارجاع و معرفی‌نامه‌های نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان طراحی شده است و بیماران دارای پرونده درمانی و مبتلایان به بیماری‌های خاص در اولویت قرار دارند.

فرماندار زهک با اشاره به اهداف انسان‌دوستانه این اقدام بیان کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این بیمارستان می‌تواند شاخص‌های بهداشت و درمان منطقه را ارتقا دهد و یاری‌رسانی منظم و صحیح به دست نیازمندان واقعی برسد.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی درست، شناسایی جامعه هدف و زمان‌بندی دقیق در ارائه خدمات از ارکان اصلی موفقیت این طرح است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای تحقق این هدف همکاری لازم را داشته باشند.

جهانتیغ همچنین از تلاش‌های نیروی زمینی سپاه قدردانی کرد و گفت: امید است با همت همه بخش‌ها بتوانیم خدمات مطلوبی در قالب این بیمارستان صحرایی به مردم عزیز منطقه ارائه دهیم.

