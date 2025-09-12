به گزارش ایلنا، محسن کریمی، اظهارداشت: یکی از این آتش‌سوزی‌ها در منطقه ارمند بالای سبزکوه و دیگری در محدوده هلن، حوالی سرمازه و رفن به وقوع پیوست.

وی افزود: در هردو حریق، هماهنگی لازم برای اعزام بالگرد به‌منظور پشتیبانی هوایی انجام شده بود تا در صورت گسترش آتش، بالگرد به استان اعزام شود که با کنترل به‌موقع حریق‌ها توسط یگان حفاظت، درکمترین زمان اطفا شد.

کریمی بیان کرد: در حادثه ارمند بالا، با پیگیری و بررسی میدانی، عامل ایجاد آتش‌سوزی شناسایی و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: در خصوص آتش‌سوزی منطقه هلن، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی برای شناسایی عامل یا عوامل احتمالی این حریق در حال انجام است و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد. حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از بروز آتش‌سوزی، نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های اجرایی است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا عامل ایجاد حریق، مراتب را فوراً به اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست یا شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

انتهای پیام/