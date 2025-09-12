خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو مورد آتش‌سوزی در مناطق سبزکوه و هلن چهارمحال و بختیاری مهار شد

دو مورد آتش‌سوزی در مناطق سبزکوه و هلن چهارمحال و بختیاری مهار شد
کد خبر : 1684912
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: دو مورد آتش‌سوزی در مناطق سبزکوه و هلن چهارمحال‌وبختیاری رخ داد که هر دو با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست به‌طور کامل مهار شد.

به گزارش ایلنا، محسن کریمی، اظهارداشت: یکی از این آتش‌سوزی‌ها در منطقه ارمند بالای سبزکوه و دیگری در محدوده هلن، حوالی سرمازه و رفن به وقوع پیوست.

وی افزود: در هردو حریق، هماهنگی لازم برای اعزام بالگرد به‌منظور پشتیبانی هوایی انجام شده بود تا در صورت گسترش آتش، بالگرد به استان اعزام شود که با کنترل به‌موقع حریق‌ها توسط یگان حفاظت، درکمترین زمان اطفا شد.

کریمی بیان کرد: در حادثه ارمند بالا، با پیگیری و بررسی میدانی، عامل ایجاد آتش‌سوزی شناسایی و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: در خصوص آتش‌سوزی منطقه هلن، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی برای شناسایی عامل یا عوامل احتمالی این حریق در حال انجام است و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد. حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از بروز آتش‌سوزی، نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های اجرایی است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا عامل ایجاد حریق، مراتب را فوراً به اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست یا شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی