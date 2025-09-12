خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سخنگوی شورای شهر خبر داد:

ایجاد پارک‌های موضوعی اوتیسم و علم و فناوری در شهر اراک

پیگیری احداث شهرک سلامت اولویت مدیریت شهری است

سخنگوی شورای شهر اراک از برنامه مجموعه مدیریت شهری برای ایجاد و راه‌اندازی مجموعه پارک‌های موضوعی در این شهر خبر داد و گفت: ایجاد پارک اوتیسم در اراک برنامه‌ریزی شده است. این پارک همجوار با مدرسه اوتیسم ساخته می‌شود و هم‌اکنون در مرحله طراحی و جانمایی قرار دارد.

به گزارش ایلنا، علی چگینی افزود: کودکان مبتلا به اختلال ذهنی نیاز به شرایط ویژه برای استفاده از محیط پارک دارند و خانواده‌ها معمولاً نمی‌توانند از پارک‌های معمول موجود استفاده کنند. به همین دلیل طراحی این پارک متناسب با نیاز این کودکان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ایجاد پارک علم و فناوری از دیگر مجموعه پارک‌های موضوعی شهر اراک است. این پارک بر اساس مقوله‌های علم از جمله علم ریاضی و فیزیک طراحی می‌شود. کودکان، نوجوانان و دانشجویان مبانی علمی را به صورت کاربردی مشاهده و می‌توانند مورد استفاده قرار دهند که در یادگیری علوم بسیار اثرگذار است.

سخنگوی شورای شهر اراک در این رابطه اظهار داشت: رایزنی با یکی از شرکت‌های صنعتی اراک برای تخصیص زمین مورد نیاز پارک علم و فناوری انجام شده است. استفاده از ظرفیت صنایع در مشارکت ساخت این پارک مورد توجه قرار دارد، همچنین با دانشگاه اراک و علم صنعت نیز برای ساخت وسیله‌ها مشارکت می‌شود.

چگینی در ادامه از پیگیری طرح تفصیلی کوی زعفرانیه اراک خبر داد و در این رابطه تصریح کرد: تملک باغ‌های متروکه این محدوده در نظر گرفته شده است. این محدوده‌ها به مناطق مسکونی تبدیل می‌شود که با توجه به وسعتی که دارد، در کاهش نرخ بازار مسکن اراک تأثیرگذار خواهد بود.

وی بیان داشت: پیگیری احداث شهرک سلامت اولویت دیگر مدیریت شهری است. زمین ساخت این شهرک در شمال اراک تعیین شده است. بعد از تکمیل شهرک، مطب پزشکان، مراکز تصویربرداری و ارائه خدمات سرپایی به این منطقه منتقل می‌شوند. با این اقدام از تجمع مراکز در برخی خیابان‌ها و ایجاد ترافیک جلوگیری می‌شود.

