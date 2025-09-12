خبرگزاری کار ایران
رئیس کمیته کرکیت استان خبرداد:

گلستان قهرمان مسابقات کریکت بانوان کشور شد

رئیس کمیته کرکیت استان گلستان گفت: استان گلستان قهرمان مسابقات کریکت بانوان کشور شد و تعداد ۱۵۰ ورزشکار تحت عنوان منتخبین استانهادر این مسابقات شرکت کردند.

به گزارش ایلنای گلستان، رسول گرگیج اظهارکرد: استان گلستان قهرمان مسابقات کریکت بانوان کشور شد وسیستان و بلوچستان دوم و خراسان رضوی در جایگاه سوم ایستاد. 

وی گفت: در این رقابت‌ها ورزشکاران هشت استان گلستان، مازندران، تهران، البرز، خراسان رضوی، سیستان وبلوچستان، بوشهر و اردبیل حضور داشتند. 

وی افزود: مسابقات کرکیت  از روز دوشنبه ۱۷ شهریور تا روز ۲۱ ادامه داشت وتعداد ۱۵۰ ورزشکار تحت عنوان منتخبین استانهادر این مسابقات شرکت کردند.

