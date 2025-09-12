جان باختن یک کارگر در انفجار تانکر سوخت در خوزستان/جوشکاری حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با اعلام خبر جان باختن یک کارگر در انفجار تانکر سوخت در خوزستان، گفت: در جریان انجام جوشکاری بر روی یک تانکر حمل سوخت در شاوور از توابع شوش، یک کارگر دچار مصدومیت شد.

احمدی با تاکید بر این موضوع که این حادثه در ساعت ۰۹:۱۳ امروز جمعه اتفاق افتاده است، افزود: در این حادثه مردی ۴۸ ساله مصدوم و با وسیله شخصی به بیمارستان منتقل شد.

وی گفت: متاسفانه کارگر مصدوم، فاقد علائم حیاتی بوده و پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داده بود.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که عدم رعایت اصول ایمنی در حین جوشکاری و احتمال وجود بخارات قابل اشتعال در تانکر از دلایل اصلی وقوع این انفجار بوده‌ است.

انتهای پیام/