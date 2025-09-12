آتش نشان مشهدی با نثار جانش جاودانه شد

به گزارش ایلنا، وحید باخدا عصر جمعه افزود: این آتش نشان ساعتی پیش در عملیات مهار کارگاه مبل سازی در بزرگراه بابانظر مفقود شد.

وی اضافه کرد: پیکر بی جان این آتش نشان فداکار دقایقی قبل از میان آتش به بیرون منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.

تلاش ۵۰ آتش نشان برای مهار آتش سوزی کارگاه مبل سازی در مشهد همچنان ادامه دارد.

