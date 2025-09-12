خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش نشان مشهدی با نثار جانش جاودانه شد

آتش نشان مشهدی با نثار جانش جاودانه شد
کد خبر : 1684846
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد گفت: رضا فخریان معاون ایستگاه ۱۸ آتش نشانی مشهد ظهر امروز در عملیات مهار آتش کارگاهی مبل سازی دچار حادثه و جاودانه شد.

به گزارش ایلنا، وحید باخدا عصر جمعه  افزود: این آتش نشان ساعتی پیش در عملیات مهار کارگاه مبل سازی در بزرگراه بابانظر مفقود شد.

وی اضافه کرد: پیکر بی جان این آتش نشان فداکار دقایقی قبل از میان آتش به بیرون منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.

تلاش ۵۰ آتش نشان برای مهار آتش سوزی کارگاه مبل سازی در مشهد همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی