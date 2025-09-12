خبرگزاری کار ایران
کاهش محسوس دمای اصفهان تا اواسط هفته پیش رو
کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از روند کاهش محسوس دمای استان تا اواسط هفته پیش رو و خنک‌ شدن هوا خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مینا معتمدی با بیان اینکه دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: افت محسوس دما تا اواسط هفته پیش رو ادامه دارد.

به گفته وی، امروز خور و بیابانک با ثبت دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است و بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر بامداد فردا خنک‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بیشینه دمای کلان شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دمای آن در خنک‌ترین ساعات بامداد شنبه به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی ادامه داد: تا اواسط هفته آینده آسمان اصفهان صاف تا کمی ابری و در برخی نقاط غبارآلود خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت به ویژه در ساعت عصر و شب، افزایش سرعت وزش باد، احتمال وقوع تند باد لحظه‌ای، در مناطق شرقی و شمالی و مستعد استان خیزش گرد و خاک موقتی پیش بینی می‌شود.

