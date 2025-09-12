مازندران به خون نیاز فوری دارد؛ درخواست از مردم برای اهدای خون

به گزارش ایلنا، عبدالله محمدی فیروزجایی، مدیرکل انتقال خون مازندران، با اشاره به افزایش چشمگیر درخواست‌های مراکز درمانی استان برای خون و فرآورده‌های خونی، اعلام کرد که استان مازندران به طور مبرم به همه گروه‌های خونی نیاز دارد. وی از هم‌استانی‌های واجد شرایط درخواست کرد که با همراه داشتن کارت شناسایی ملی خود، به نزدیک‌ترین مرکز اهدای خون در شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

محمدی فیروزجایی تأکید کرد: برای تأمین کامل نیازهای بیماران و مراکز درمانی استان به خون و فرآورده‌های خونی، استمرار حضور مردم به ویژه جوانان و بانوان در پایگاه‌های اهدای خون ضروری است. روزانه استان مازندران به ۶۰۰ واحد خون نیاز دارد و این امر تنها با همکاری و همیاری مردم امکان‌پذیر است.

وی همچنین افزود: خون یک ماده حیاتی و ارزشمند است که هیچ جایگزین مصنوعی ندارد و تنها انسان می‌تواند این مایع حیات‌بخش را تأمین کند. به همین دلیل از عموم مردم در گروه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال که از سلامت عمومی برخوردارند و شرایط اهدای خون را دارند، دعوت می‌کنیم تا با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون استان، جان سه نفر را با اهدای یک واحد خون نجات دهند.

مدیرکل انتقال خون مازندران در پایان اظهار امیدواری کرد که مردم این استان، مانند همیشه، در تأمین نیازهای خون و کمک به بیماران نیازمند، نقش مهمی ایفا کنند.

انتهای پیام/