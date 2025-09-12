همزمان با آغاز سال تحصیلی؛
افزایش ساعات خدمات متروی شیراز در خطوط ۱ و ۲
سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از افزایش ساعات فعالیت خطوط ۱ و ۲ مترو همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل رفتوآمد شهروندان و کاهش بار ترافیکی معابر انجام شده است.
به گزارش ایلنا، محمد فرخزاده، اعلام کرد: از اول مهرماه، خدمات خط ۲ مترو شیراز با هدف تسهیل رفتوآمد شهروندان افزایش یافته و این خط همهروزه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ فعال است.
وی افزود: شهروندان میتوانند از ایستگاههای قهرمانان در شهرک میانرود، شهدای عادلآباد در بلوار عدالت، بسیج در ابتدای فلکه فرودگاه و امام حسین(ع) در میدان امام حسین(ع) استفاده کنند. در این خط، سرفاصله زمانی حرکت قطارها ۴۰ دقیقه است.
معاون شهردار شیراز همچنین تصریح کرد: خط یک مترو نیز از اول مهرماه همهروزه از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ و با فاصله زمانی ۱۵ دقیقه به مسافران خدمترسانی میکند تا شرایط دسترسی آسانتر و کاهش حجم ترافیک شهری فراهم شود.