با حضور استاندار فارس؛
عملیات اجرایی ۷ نیروگاه خورشیدی در فسا آغاز شد
عملیات اجرایی نخستین نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در شهرستان فسا با حضور استاندار فارس آغاز شد.
به گزارش ایلنا، پروژهای که به نمایندگی از ۷ سایت مشابه، هرکدام با ظرفیت ۳ مگاوات و در زمینی به وسعت ۵ هکتار، همزمان کلنگزنی شد و تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
حسینعلی امیری در این مراسم با اشاره به مسئله ناترازی در حوزه انرژی در کشور، اجرای این پروژهها را کوتاهترین، مقرون به صرفه ترین و پربازده ترین مسیر برای جبران کمبود برق دانست.
وی همچنین از الزام ادارات استان به تأمین برق مورد نیاز خود از طریق انرژی خورشیدی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژهها تا ۲۲ بهمن به بهره برداری برسد.
امیری تأکید کرد: توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و زنان سرپرست خانوار از اولویتهای مدیریت استان است و تلاش کردهایم با نصب پنلهای خورشیدی و بهرهگیری از انرژی خورشیدی و تولید برق و فروش به شبکه سراسری امکان کسب درآمد از طریق فعالیتی شرافتمندانه و اقتصادی را داشته باشند.