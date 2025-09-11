خبرگزاری کار ایران
دستبند پلیس بر دستان سارق به عنف در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری یک نفر سارق به عنف توسط ماموران این فرماندهی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف وجه نقد از راننده تاکسی توسط سارق، سریعا ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ١٣ عباسیه بلافاصله با دریافت مشخصات ظاهری با انجام اقدامات پلیسی سارق را در مخفیگاهش شناسایی و در یک حرکت ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: پلیس این شهرستان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با شماره تلفن ١١٠ موضوع را به پلیس گزارش دهند. 

