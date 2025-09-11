دستبند پلیس بر دستان سارق به عنف در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف وجه نقد از راننده تاکسی توسط سارق، سریعا ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ١٣ عباسیه بلافاصله با دریافت مشخصات ظاهری با انجام اقدامات پلیسی سارق را در مخفیگاهش شناسایی و در یک حرکت ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: پلیس این شهرستان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با شماره تلفن ١١٠ موضوع را به پلیس گزارش دهند.

