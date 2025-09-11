به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امروز پنج‌شنبه (۲۰ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهر‌های گتوند ۱۸۱، شادگان ۱۷۳ و هندیجان به ۱۶۴ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین این میزان در شهر‌های ماهشهر ۱۴۰، آغاجاری ۱۲۲، هفتکل و رامهرمز ۱۱۲، آبادان ۱۰۹ و بهبهان ۱۰۳ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

