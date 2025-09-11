خبرگزاری کار ایران
آلودگی هوا همچنان گریبان‌گیر ۹ شهر خوزستان

امروز شاخص کیفی هوا در ۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امروز پنج‌شنبه (۲۰ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهر‌های گتوند ۱۸۱، شادگان ۱۷۳ و  هندیجان به  ۱۶۴ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین این میزان در شهر‌های ماهشهر ۱۴۰،   آغاجاری ۱۲۲، هفتکل و رامهرمز ۱۱۲، آبادان ۱۰۹ و بهبهان ۱۰۳ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

