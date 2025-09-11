خبرگزاری کار ایران
غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز دزفول

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: این نوجوان روز گذشته واقع در ضلع غربی رودخانه دز محدوده پل قدیم دچار حادثه غرق شدگی شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، روح الله بهشتی فرد امروز پنجشنبه با اشاره به اینکه از روز گذشته تلاش برای یافتن پیکر این نوجوان آغاز شده بود، ادامه داد: با تلاش غواصان و نیرو‌های آتش نشانی پیکر این مرحوم در رودخانه کشف و از آب خارج شد.

وی ادامه داد: از تمامی همشهریان و هموطنان عزیز درخواست می‌شود در هنگام شنا کردن در رودخانه دز به نکات ایمنی توجه کنند و از در مناطق ممنوعه خودداری نمایند.

 

