خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان خبر داد؛

شناورسازی ساعت کار ادارات اصفهان مهرماه

شناورسازی ساعت کار ادارات اصفهان مهرماه
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت: در شورای ترافیک استان به پیشنهاد اعضای جلسه یک ساعت شناورسازی ساعت کار ادارات به مدت ۴۵ روز از ابتدای مهرماه در نظر گرفته شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد یوسف‌زاده، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداردی اصفهان اظهار کرد: جلسه شورای ترافیک با رویکرد تمهیدات ترافیکی لازم برای بازگشایی مدارس در مهرماه، آغاز فصل سرما و مباحث مرتبط تشکیل شد.

وی ادامه داد: در خصوص بازگشایی ادارات شهر اصفهان، باتوجه‌به اختیارات شورای هماهنگی ترافیک و بررسی‌های کارشناسی انجام شده در اجرای طرح در سال‌های گذشته، به پیشنهاد اعضای جلسه یک ساعت شناورسازی ساعت کار ادارات به مدت ۴۵ روز از ابتدای مهرماه در نظر گرفته شد

یوسف‌زاده با تأکید بر اینکه با توجه به مطالعات انجام شده اجرای طرح شناورسازی می‌تواند در راستای کاهش بار ترافیکی مؤثر باشد، افزود: شروع به کار متناوب مدارس نیز با اخذ نظر آموزش‌وپرورش استان توسط آن اداره کل اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان بیان کرد: در خصوص مباحث مرتبط با کاهش ترافیک ناشی از ورود و خروج دانش‌آموزان در ساعت ابتدایی و انتهایی مدارس مقرر شد، با نظر اداره کل آموزش‌وپرورش استان در تمامی مناطق شهر اصفهان حیاط مدارس جهت استفاده سرویس مدارس به مدت یک ساعت در نظر گرفته شود و پلیس راهور نیز دراین‌خصوص تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.

