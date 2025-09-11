کشف و ضبط بیش از ۱۹۱ هزار کالای قاچاق سلامت محور در خوزستان
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از کشف و ضبط بیش از ۱۹۱ هزار کالای سلامتمحور قاچاق در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مسعود مهدوینیا در این خصوص اظهار کرد: طی ۱۱ ماه گذشته بالغ بر چهار هزار بازرسی از مراکز تولیدی، توزیع و عرضه کالاهای سلامتمحور در سطح شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت و در این مدت ۷۸ مرکز متخلف، شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع شدند.
وی افزود: در این میان، بیش از ۱۹۱ هزار کالای سلامتمحور قاچاق به ارزش حدودا ۷۰ میلیارد ریال کشف و ضبط گردید و بعد از صدور رای، این کالاها معدوم و از چرخه مصرف خارج شدند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: برخی کالاها به شکل غیر مجاز و خارج از چهارچوب قانونی وارد کشور میشوند و چون ارزیابیها و آزمایشات لازم بر این کالاها صورت نگرفته و منبع تولید آنها برای ما نامشخص است، میتوانند سلامت جامعه را به خطر اندازند، بنابراین اداره بازرسی و رسیدگی به شکایت معاونت غذا و دارو به عنوان یک بازوی قوی در تعامل با سایر مدیریتهای معاونت و نهادهای مرتبط در بحث نظارت بر کالاهای سلامت فعالیت دارد.
وی تصریح کرد: همچنین طی ۱۱ ماه گذشته با همکاری ارگانهای نظامی و امنیتی، محمولههای قابل توجهی از کالاهای سلامتمحور کشف و ضبط شد و پروندههای آنها به مراجع قضایی برای تصمیمگیری و صدور حکم ارسال شد.
دکتر مهدوینیا گفت: در این بازه زمانی، ۶۸۸ بازرسی مشترک از مراکزی مانند عطاریها و باشگاههای ورزشی که در این مکانها مکملهایی مورد استفاده قرار میگیرد، انجام شد؛ در این بازرسیها آموزشهای لازم به افراد داده شد و در خصوص عدم ارائه هرگونه کالای قاچاق و خارج از ضوابط نظارتی وزارت بهداشت تاکید شد.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بالغ بر ۸۵ درصد از نهادههای انسانی موردنیاز کشور از گمرکات استان خوزستان ترخیص میشوند، همکاران ما در این زمینه نیز پس از انجام آزمایشهای دقیق کنترل کیفی، کالاهای سلامتمحور را سریعتر ترخیص کردند که ذخیرهسازی در انبارها به نحوه مطلوب صورت بگیرد تا در تامین مواد غذایی موردنیاز هموطنان با چالش مواجه نشویم.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تاکید بر پیگیری تامین پایدار دارو توسط این معاونت، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۵۰ داروخانه در سطح استان خوزستان زیر نظر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز فعالیت میکنند و خدمات دارویی را به مردم ارائه میدهند؛ از این رو، رویکرد اصلی ما تمرکز بر توزیع عادلانه و ارتقای کیفیت خدمات دارویی بهویژه در مناطق کمبرخوردار است تا همه شهروندان از دسترسی مناسب به دارو بهرهمند شوند.
وی در ادامه به بخشی از فعالیتهای این معاونت در استان اشاره کرد و گفت: کارخانهها و واحدهای تولیدی برای دریافت پروانه ساخت و سایر مجوزهای مرتبط، از مسیر معاونت غذا و دارو اقدام میکنند؛ در یک سال گذشته نیز این معاونت، علاوهبر نقش نظارتی، با ارائه مشاورههای کارشناسی در کنار دستگاههای متولی، تلاش کرده است سرمایهگذاران بهویژه در حوزه صنایع تبدیلی را ترغیب کند و موقعیتهای مناسب سرمایهگذاری در استان را بیش از پیش روشن سازد.
دکتر مهدوینیا با اشاره به دیگر وظایف و ماموریتهای این معاونت گفت: یکی دیگر از بخشهای مهم معاونت غذا و دارو، فعالیت آزمایشگاه کنترل کیفی دارو، غذا، فرآوردههای آرایشی بهداشتی و ملزومات پزشکی است که بهطور مستمر نمونههایی را از سطح جامعه جمعآوری کرده و مورد آزمایش قرار میدهد.
وی ادامه داد: در صورتی که هرگونه مورد تهدیدکننده سلامت مردم شناسایی شود، بلافاصله نسبت به جمعآوری و خروج آن از چرخه مصرف اقدام لازم صورت میگیرد.
وی بیان کرد: علاوهبر این، نمونهبرداری از خطوط تولید مواد غذایی و سایر کالاهای سلامت نیز بهصورت منظم انجام میشود، این نمونهها در آزمایشگاههای مرجع کنترل کیفی بررسی و پس از اطمینان از سلامت، محصولات در اختیار جامعه قرار میگیرند