مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمانشاه:
موسیقی محلی میراث هویتی و سرمایه وحدت اقوام است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه موسیقی محلی، زبان مشترک اقوام و پیونددهنده دلهای مردم است، گفت: کرمانشاه از دیرباز خاستگاه موسیقی اصیل ایرانی بوده و بزرگان موسیقی این خطه، برگ زرین و درخشان از افتخارات فرهنگی کشور به شمار میروند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری شامگاه چهارشنبه ۱۹ شهریورماه در آیین اختتامیه جشن موسیقی «وحدت و صلابت» در تالار انتظار کرمانشاه اظهار داشت: موسیقی سنتی و محلی در طول تاریخ نه تنها به عنوان یک هنر بلکه به عنوان آیینهای از فرهنگ و هویت اقوام کرد، لک، لر و دیگر مردمان این دیار شناخته شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
تیموری افزود:این میراث شفاهی و کهن همچنان زنده است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آواهایی همچون «هوره» در اسلامآبادغرب، «مور» در هرسین، «دف» در پاوه، «سیاهچمانه» در اورامانات و «تنبور» در دالاهو از نمونههای بارز موسیقی کهن این سرزمین هستند که هر یک ریشه در آیینها، سنتها و باورهای مردم داشته و نشانگر اصالت تاریخی و غنای فرهنگی کرمانشاه به شمار میروند.
تیموری تأکید کرد: «این نواها نه تنها بخشی از تاریخ هنری استان بلکه شناسنامه فرهنگی مردم ما هستند که باید با دقت پاس داشته شوند.»
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به نقش شخصیتهای برجسته موسیقی در معرفی این هنر اصیل به جهان، گفت: استادانی همچون شهرام ناظری، کیهان کلهر، محمدیان، خانواده پورناظری، علیاکبر مرادی، اسدزاده و تیمور محرابی هر یک به سهم خود در معرفی موسیقی ایرانی و به ویژه موسیقی کرمانشاهی در سطح بینالمللی نقشآفرینی کردهاند و امروز نامشان به عنوان سرمایههای ملی و جهانی بر تارک فرهنگ ایران میدرخشد.
وی افزود: «این بزرگان مایه مباهات و فخر ایران و کرمانشاه هستند و ما باید قدر این سرمایههای انسانی و هنری را بدانیم.»
تیموری در ادامه سخنان خود به سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر «مردمی کردن فرهنگ و هنر» اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری جشن موسیقی «وحدت و صلابت» نمونهای از اجرای این سیاستها بود که با تلاش انجمن موسیقی استان کرمانشاه، حمایت بخش خصوصی و همراهی دستگاههای اجرایی محقق شد. وی یادآور شد که چنین جشنوارههایی میتواند فرصتی برای گردهمایی اقوام مختلف، تبادل فرهنگی و ایجاد همبستگی اجتماعی باشد.
وی در پایان با قدردانی از انجمن موسیقی، استانداری کرمانشاه، سازمان برنامه و بودجه و حامیان مالی این رویداد فرهنگی خاطرنشان کرد: استمرار چنین برنامههایی زمینهساز اعتلای فرهنگ عمومی، ترویج نشاط اجتماعی و معرفی بهتر میراث معنوی و هنری کرمانشاه به نسل جوان و دیگر نقاط کشور خواهد بود. تیموری تأکید کرد: «هنر موسیقی در ذات خود پیامآور صلح، همدلی و انسجام است و کرمانشاه با پیشینه غنی خود میتواند پرچمدار این پیام در کشور باشد.»