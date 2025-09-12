در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
وضعیت تالاب صالحیه و سدهای البرز نگران کننده است/ ۸۰ درصد ذخایر سد کرج و ۵۶ درصد سد طالقان خالیست
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای استان البرز با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی ذخایر سد کرج و ۲۳ درصدی سد طالقان نسبت به سال گذشته از تکمیل و بهرهبرداری مدول دوم تصفیهخانه مهستان با ظرفیت ۸۱۰ لیتر بر ثانیه و سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: این پروژهها در کنار طرحهای انتقال آب، لایروبی رودخانهها، استفاده از پساب در صنایع و تغذیه مصنوعی آبخوانها، بخش مهمی از نیازهای آبی استان را تأمین خواهد کرد.
فرهاد شهبازی، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای البرز، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تکمیل تصفیهخانه مهستان و خطوط انتقال غرب استان، اظهار داشت: مدول دوم تصفیهخانه مهستان که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، با ظرفیت ۸۱۰ لیتر بر ثانیه آماده بهرهبرداری است. با بهرهبرداری از این بخش، مجموع ظرفیت تصفیهخانه به ۱۰۵۰ لیتر بر ثانیه میرسد.
وی افزود: ارزش سرمایهگذاری این پروژه ۳۵۰ میلیارد تومان و مدول اول آن ۵۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است. این تصفیهخانه با استفاده از خط انتقال ۲۰۰۰ طالقان، سالانه ۲۵ میلیون متر مکعب آب را تصفیه کرده و تأمینکننده آب شهرهای مهستان، هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد خواهد بود.
به گفته شهبازی، دو خط لوله به طول ۲۰ و ۴۲ کیلومتر برای انتقال آب از مهستان به نظرآباد و اشتهارد نیز اجرا و تحویل شده است.
پروژههای آبرسانی شرق البرز و بهرهبرداری از آبگیر بیلقان
شهبازی ادامه داد: در بخش شرقی استان نیز دو پروژه انتقال آب از تصفیهخانه شماره ۳ کرج به مخازن جهاننما و فردیس آغاز شده است. خط اول به طول ۷ کیلومتر و با اعتبار ۲۰۷ میلیارد تومان و خط دوم به طول ۸ کیلومتر و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون حدود ۵ درصد پیشرفت داشته است.
وی ادامه داد: این پروژهها سالانه ۱۲ میلیون متر مکعب آب را به شرق استان منتقل کرده و ۱۵ درصد از تخصیص آبی استان را پوشش خواهند داد. همچنین پروژه آبگیری از بیلقان به تصفیهخانه ۳ با خط لوله ۲.۵ کیلومتری تکمیل و با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
به گفته این مسئول ، لایروبی ۲۵ کیلومتر از رودخانهها و سرشاخههای کرج و طالقان نیز در سال جاری انجام شده است.
استفاده از پساب و تغذیه مصنوعی آبخوانها
معاون طرح و توسعه آب منطقهای البرز با اشاره به اهمیت استفاده از پساب در صنایع گفت: پروژه انتقال پساب از تصفیهخانه ماهدشت به شهرکهای صنعتی اشتهارد پس از بیش از ۱۰ سال اجرا، در شهریور ۱۴۰۳ به مرحله آبگیری آزمایشی رسید و اکنون آماده بهرهبرداری است. این پروژه با ظرفیت تحویل ۴۰ لیتر بر ثانیه به شهرک صنعتی کوثر آغاز شده و با همکاری شهرکهای صنعتی تا امید البرز ادامه خواهد یافت.
وی افزود: در حوزه تغذیه مصنوعی نیز دو پروژه به بهرهبرداری رسیده و پروژه سوم در کرج با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست. همچنین مطالعات رینگ چهارباغ و پروژه کلیدی انتقال آب از بند انحرافی امیرکبیر به تصفیهخانه ۲ از طریق تونل در حال انجام است که میتواند ظرفیت پایدار و ماندگاری برای آینده استان ایجاد کند.
وضعیت تالاب صالحیه و سدهای استان نگران کننده است
شهبازی در خصوص خشکی تالاب صالحیه گفت: مطالعات جامع پساب استان در حال انجام است و انتقال بخشی از پساب برای احیای تالاب در صورت تأیید مشاور از نظر زیستمحیطی، یکی از گزینهها خواهد بود.
وی همچنین در مورد ذخایر سدهای استان توضیح داد: بر اساس آخرین آمار ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، سد کرج تنها ۲۰ درصد پر و ۸۰ درصد خالی است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد پر بود که نشاندهنده کاهش ۵۰ درصدی ذخایر است. سد طالقان نیز با ۴۴ درصد ذخیره، نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است.
به گفته معاون طرح و برنامه شرکت آب منطقهای البرز، کاهش بارندگیها و خشکسالی اخیر، عامل اصلی این وضعیت بحرانی است.