استاندار فارس مطرح کرد:

آموزش دغدغه مشترک همه خانواده‌هاست

استاندار فارس بر اهمیت راهبردی این نهضت در تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در  پنجمین جلسه نهضت عدالت در تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی استان فارس   با اشاره به نظارت مستمر رئیس‌جمهور بر روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه آموزش، نهضت عدالت آموزشی را از اولویت‌های مهم دولت دانست و اظهار داشت که این مسیر با اراده جمعی و مشارکت همگانی قابل تحقق است، چرا که کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که دغدغه آموزش فرزندان خود را نداشته باشد.

امیری با تأکید بر نقش محوری مردم و خیرین در پیشبرد این نهضت تصریح کرد که آغاز این حرکت با مشارکت آگاهانه مردمی ممکن شده و با توجه به محدودیت منابع دولتی، باید از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه املاک مازاد آموزش و پرورش، بهره‌برداری شود.

استاندار فارس با اشاره به فعالیت‌های مؤثر در حوزه مولدسازی، خواستار تعیین مسئول مشخص برای پیگیری این امور در اداره کل آموزش و پرورش شد و افزود که با واگذاری چند ملک ارزشمند، می‌توان منابع قابل توجهی برای توسعه فضاهای آموزشی فراهم کرد.

وی همچنین به ظرفیت خیرین استان اشاره و اظهار داشت که برخی خیرین علاقه‌مند به فعالیت در حوزه ساخت مسجد و حسینیه هستند، اما باید با اطلاع‌رسانی مناسب، اهمیت مشارکت در ساخت و بازسازی مدارس و تحقق عدالت آموزشی برای آنان تبیین شود.

امیری تأکید کرد:  تهیه محتوای تبلیغاتی با نظر کارشناسان و پخش کلیپ‌های هدفمند از طریق صدا و سیما می‌تواند نقش مؤثری در تغییر ذائقه عمومی و جلب مشارکت‌های مردمی ایفا کند.

 وی همچنین استفاده از بیلبوردها و تبلیغات محیطی سطح شهر را گامی مؤثر در جلب توجه عمومی به این نهضت دانست و خواستار همکاری شهرداری‌ها در این زمینه شد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت شناسایی شهرداری‌هایی که ظرفیت مشارکت در این طرح را دارند، خواستار برگزاری جلسات مشترک با شوراهای شهر و تعیین تکلیف شهرداری‌ها در این زمینه شد.

در این نشست، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس گزارشی از عملکرد نهضت در شش‌ماهه اخیر ارائه کرد.

امین سینایی با اشاره به بهسازی و شاداب‌سازی کلاس‌های درس و فضاهای آموزشی گفت: تحقق همه اهداف این نهضت سبب جهشی بی‌سابقه در مسیر توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی در سطح استان خواهد شد.

وی همچنین به مسائل نهضت توسعه، الزامات تحقق اهداف آن و انتظارات موجود در مسیر پیش‌رو اشاره کرد.

مشارکت بانک‌ها در ساخت کامل یک واحد آموزشی، دعوت از شهرداری‌ها برای همکاری در بازسازی مدارس فرسوده و احداث مدارس جدید و تأکید بر نقش تولیدکنندگان در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تشکیل کارگروه تخصصی برای فروش املاک مازاد آموزش و پرورش، اختصاص حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات شهرستانی به توسعه فضاهای آموزشی، و همچنین تهیه سند آمایش آموزش و پرورش به عنوان گام‌های بنیادین در مسیر تحقق نهضت عدالت در تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی از دیگر مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.

