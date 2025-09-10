به گزارش ایلنا،حکمت جعفری از آغاز برداشت بادام درختی از باغات استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود بیش از یک هزار تن بادم در سال زراعی جاری برداشت شود.

جعفری با بیان اینکه متوسط عملکرد بادام در استان ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است، افزود: عمده ارقام کشت‌شده شامل آذر، فرانیس، نون پاریل، تونو، سوپرنوا، شکوفه و سهند است.

به گفته وی، بیشترین میزان تولید بادام به ترتیب در شهرستان‌های ارومیه، شاهین‌دژ و پیرانشهر انجام می‌شود و علاوه بر مصرف تازه‌خوری، به‌صورت خشکبار نیز به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان،تأکید کرد: تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر موجب شده کشاورزان در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با روی‌آوردن به کشت محصولاتی همچون بادام و پسته، به اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی در مصرف آب اقدام کنند.

انتهای پیام/