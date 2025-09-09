خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
تصادف خونین در محور ایذه به اهواز با ۵ فوتی و مصدوم

تصادف خونین در محور ایذه به اهواز با ۵ فوتی و مصدوم
تصادف زنجیره‌ای در محور ایذه به اهواز یک فوتی و ۴ نفر مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، رئیس پلیس راه خوزستان امروز سه‌شنبه (۱۸ شهریور)  گفت: این حادثه بعدازظهر امروز بر اثر برخورد ۶ دستگاه خودرو در محور ایذه به اهواز رخ داد.

سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به اینکه در این سانحه رانندگی در ابتدا دو دستگاه خودرو دچار واژگونی شده و سپس چهار دستگاه خودرو دیگر با هم برخورد کردند، ادامه داد: در این حادثه یک نفر جان باخت و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه علت وقوع این سانحه رانندگی در دست بررسی است، بیان کرد: با توجه به پایان تعطیلات تابستانی و افزایش سفر‌ها، در این ایام میزان تصادفات در سطح جاده‌های خوزستان افزایش می‌یابد و به  رانندگان توصیه می‌شود با توجه به قوانین و مقررات رانندگی در محور‌های استان تردد کنند.

 

