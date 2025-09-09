خبرگزاری کار ایران
قیمت خرید تضمینی گندم همچنان اعلام نشده است

کد خبر : 1683752
با وجود نزدیک شدن به فصل کشت گندم در خوزستان و سراسر کشور، تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی این محصول اساسی، کشاورزان را در وضعیت بلاتکلیفی و نگرانی قرار داده است.

تعدادی از گندمکاران استان خوزستان در تماس با ایلنا گفتند: قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان تیرماه هر سال تعیین و اعلام می‌شد، اما اکنون در حالی که کمتر از ۱۰ روز به آغاز کشت گندم باقی مانده، همچنان نرخ آن مشخص نشده است.

آنان افزودند: وزیر جهاد کشاورزی طی هفته‌های اخیر در پاسخ به زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، تنها به جمله «بزودی اعلام می‌شود» اکتفا کرده است؛ موضوعی که برنامه‌ریزی برای آغاز کشت پاییزه را با چالش جدی روبرو کرده است.

گندمکاران خوزستانی همچنین می‌گویند: هنوز حدود پنج درصد از مطالبات مربوط به خرید تضمینی محصول سال گذشته به آنان پرداخت نشده و این مسئله فشار مالی بیشتری را بر دوش آنان گذاشته است.

به گزارش ایلنا کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند که اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای کشاورزان، نقش مهمی در تنظیم برنامه‌های کشت و تأمین امنیت غذایی کشور داشته باشد.

