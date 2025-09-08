بعد از ضرب و شتم دستفروشان؛
اعضای شورا و شهردار قزوین به مجلس احضار شدند
به دنبال اتفاقات اخیر مربوط به دستفروشان در قزوین، شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر به کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی احضار شدند تا درباره جزئیات و اقدامات انجام شده توضیح دهند.
به گزارش ایلنا در قزوین، فرجالله فصیحی رامندی با اشاره به احضار روز گذشته خود بهعنوان رئیس شورای شهر قزوین و مهدی صباغی شهردار قزوین به کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره ماجرای دستفروشان و مأموران شهرداری، اظهار کرد: این احضار به منظور ارائه توضیحات در خصوص ماجرای دستفروشان و مأموران شهرداری بود که برای این کمیسیون ارائه و تشریح شد.
وی افزود: قرار شده است فردا سهشنبه ۱۸ شهریور ماه، همه اعضای شورای شهر قزوین به کمیسیون امور داخلی و شوراهای محلی برای ارائه توضیحات بیشتر فراخوانده شوند.
به گزارش ایلنا، حادثه درگیری مأموران شهرداری با دستفروشان در هفته گذشته در فضای حقوقی و مجازی واکنشهای گستردهای به همراه داشته و برخی افراد متخلف برکنار شدهاند و برخی هم به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.