بعد از ضرب و شتم دستفروشان؛

اعضای شورا و شهردار قزوین به مجلس احضار شدند

به دنبال اتفاقات اخیر مربوط به دستفروشان در قزوین، شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر به کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی احضار شدند تا درباره جزئیات و اقدامات انجام شده توضیح دهند.

به گزارش  ایلنا در قزوین، فرج‌الله فصیحی رامندی با اشاره به احضار روز گذشته خود به‌عنوان رئیس شورای شهر قزوین و مهدی صباغی شهردار قزوین به کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره ماجرای دستفروشان و مأموران شهرداری، اظهار کرد: این احضار به منظور ارائه توضیحات در خصوص ماجرای دستفروشان و مأموران شهرداری بود که برای این کمیسیون ارائه و تشریح شد.

وی افزود: قرار شده است فردا سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه، همه اعضای شورای شهر قزوین به کمیسیون امور داخلی و شوراهای محلی برای ارائه توضیحات بیشتر فراخوانده شوند.

به گزارش ایلنا، حادثه درگیری مأموران شهرداری با دست‌فروشان در هفته گذشته در فضای حقوقی و مجازی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته و برخی افراد متخلف برکنار شده‌اند و برخی هم به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

 

