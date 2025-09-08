رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش ایلنا از یاسوج، با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، " سیده رقیه پناهی" که پیش از این بعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شده بود، اکنون بعنوان رئیس این دانشگاه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

" سیده رقیه پناهی" از فعالان سیاسی اصلاح طلب در استان کهگیلویه و بویراحمد، از اعضای شورای مرکزی این جریان در استان و از مسوولان شورای مرکزی ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهم در این استان بشمار می رود.

