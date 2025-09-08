خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد
کد خبر : 1683622
لینک کوتاه کپی شد.

با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، " سیده رقیه پناهی"  که پیش از این بعنوان سرپرست  دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شده بود، اکنون بعنوان رئیس  این دانشگاه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

" سیده رقیه پناهی" از فعالان سیاسی اصلاح طلب در استان کهگیلویه و بویراحمد، از اعضای شورای مرکزی این جریان در استان و از مسوولان شورای مرکزی ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهم در این استان بشمار می رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی