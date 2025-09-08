مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی:
تنها 400 هزار مترمکعب از سد کمالصالح اراک قابل بهرهبرداری است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی به وضعیت بحرانی سد کمالصالح اراک اشاره کرده و در این خصوص گفت: در حال حاضر 14 میلیون مترمکعب آب در سد کمالصالح اراک ذخیره شده که از میزان 300 تا 400 هزار مترمکعب این میزان آب قابل برنامهریزی و مصرف است.
به گزارش ایلنا، حسین اسدی به ارائه راهکارهایی که میتوان برای عبور از وضعیت بحرانی از آب سد کمالصالح اشاره داشته و افزود: بعد از اتمام آب قابل برنامهریزی که تا یک هفته آینده ادامه دارد، برای برداشت آب آشامیدنی ناگزیر به استفاده از بارجها یا سکوهای شناور در این سد هستیم.
وی ادامه داد: بارج به عنوان یک راهحل نوآورانه و کاربردی برای استفاده بهینه از حجم مرده سد طراحی و اجرا شده است. این پروژه امکان دسترسی به بخشهایی از دریاچه سد را فراهم میکند که پیش از این به دلیل کاهش سطح آب، غیرقابل استفاده بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی اظهار داشت: بازطراحی، تهیه، اجرا و نصب 10 دستگاه بارج یا سکوهای شناور بر روی دریاچه سد کمالصالح به منظور امکان استحصال آب از حجم مرده سد به میزان 300 لیتر در ثانیه از دیگر اقدامات این شرکت برای مدیریت منابع آبی است.
اسدی تصریح کرد: مدیران و مسئولان کشور تصور نمیکردند که شهر اراک از پیک مصرف آب بدون قطعی عبور کند. اگر قطعی آب در برخی مناطق این شهر گزارش شده، در اثر ناترازی انرژی و قطع برق و در نتیجه غیرفعال شدن پمپاژ و یا شکستگی لوله بوده است.
وی بیان داشت: طبق پیشبینی هواشناسی، بارندگی در استان مرکزی تا اواخر مهر ماه گزارش نشده و از مهرماه تا اواخر آبان ماه برخی نقاط بارندگی به صورت پراکنده پیشبینی شده است. همچنین پیشبینی بارندگی در فصل بارندگی از نرمال کمتر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی با قدردانی از همکاری مردم در مدیریت مصرف آب، تأکید کرد: لازم است مردم شهر اراک همچنان مدیریت بهینه مصرف آب را ادامه دهند. باید مدیریت جدی در مصرف آب داشته باشیم تا به بارندگی در زمستان برسیم.