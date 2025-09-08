خبرگزاری کار ایران
ورود دادستانی به موضوع فوت فردی در جهاد کشاورزی کهنوج

ورود دادستانی به موضوع فوت فردی در جهاد کشاورزی کهنوج
کد خبر : 1683586
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج گفت: پس از اطلاع از فوت فردی در محوطه جهاد کشاورزی این شهرستان، بلافاصله جلسه ای به منظور بررسی ابعاد مختلف موضوع تشکیل شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، محسن دهقان روز دوشنبه از تشکیل فوری جلسه شورای تامین با حضور اعضا و خانواده متوفی پس از وقوع این حادثه در محوطه جهاد کشاورزی این شهرستان، خبر داد و گفت: پرونده برای بررسی ابعاد قضایی و شناسایی علل حادثه در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به توضیحات رئیس جهاد کشاورزی و کارشناس این اداره درباره علت مراجعه فرد متوفی، اظهار داشت: موضوع اصلاح طرح آبیاری تحت فشار دلیل حضور این فرد در جهاد کشاورزی اعلام شده است.

دادستان کهنوج گفت: پرونده این فرد باید با قید فوریت به دادستانی ارسال تا تحقیقات قضایی پیرامون علل و زمینه‌های وقوع حادثه آغاز شود.

وی ضمن تسلیت به خانواده متوفی تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه قصور احتمالی از سوی ادارات متولی، دستگاه قضایی با قاطعیت و جدیت برخورد می‌کند.

دهقان از مردم خواست اخبار را صرفا از طریق روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، پیگیری کنند.

کهنوج در فاصله ۳۵۰ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان قرار دارد.

انتهای پیام/
