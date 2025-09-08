خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کسب سه مدال طلا توسط ووشوکاران آذربایجان شرقی

کسب سه مدال طلا توسط ووشوکاران آذربایجان شرقی
کد خبر : 1683574
لینک کوتاه کپی شد.

ووشوکاران آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری به ۳ مدال طلا دست یافتند.

به گزارش ایلنا از تبریز، مسابقات کشوری کمربند طلایی نن شائولین کونگ فو بمناسبت گرامیداشت قهرمان بی ادعا شهید خلبان بابایی با حضور ۳۰۴ ووشوکار از ۱۴ تیم به میزبانی استان قزوین برگزار و نمایندگان میانه ای استان با حضور در این رقابت ها با غلبه بر حریفان خود بر سکوی قهرمانی ایستادند.

براساس این خبر بنیامین کرمی از شهرستان میانه مدال طلا 65- کیلوگرم رده سنی جوانان، یونس مقدمی از شهرستان میانه مدال طلا 52 -رده سنی جوانان و طاها نویدی راد از شهرستان میانه مدال طلا 48- رده سنی نونهالان این مسابقات را با مربیگری میثم فرضعلی پور کسب کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی