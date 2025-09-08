کسب سه مدال طلا توسط ووشوکاران آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از تبریز، مسابقات کشوری کمربند طلایی نن شائولین کونگ فو بمناسبت گرامیداشت قهرمان بی ادعا شهید خلبان بابایی با حضور ۳۰۴ ووشوکار از ۱۴ تیم به میزبانی استان قزوین برگزار و نمایندگان میانه ای استان با حضور در این رقابت ها با غلبه بر حریفان خود بر سکوی قهرمانی ایستادند.

براساس این خبر بنیامین کرمی از شهرستان میانه مدال طلا 65- کیلوگرم رده سنی جوانان، یونس مقدمی از شهرستان میانه مدال طلا 52 -رده سنی جوانان و طاها نویدی راد از شهرستان میانه مدال طلا 48- رده سنی نونهالان این مسابقات را با مربیگری میثم فرضعلی پور کسب کردند.

انتهای پیام/