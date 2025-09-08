خبرگزاری کار ایران
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز ‎دوشنبه هفدهم شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۹۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۸۸ میلیون تومان

نیم سکه ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان و هر دلار ۱۰۱ هزار و ۹۵۰ تومان و هر یورو ۱۱۹ هزار و ۸۸۰ تومان در بازار در حال معامله است.

