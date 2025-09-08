قیمت طلا، سکه و ارز در بازار دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه هفدهم شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۹۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۸۸ میلیون تومان
نیم سکه ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان و هر دلار ۱۰۱ هزار و ۹۵۰ تومان و هر یورو ۱۱۹ هزار و ۸۸۰ تومان در بازار در حال معامله است.