عضویت ۱۵۰۰ هنرمند قزوینی در صندوق اعتباری هنر

کد خبر : 1683447
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: یک هزار و ۵۰۰ هنرمند قزوینی عضو صندوق اعتباری هنر هستند که از این میان ۸۵۰ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و ۹۵۰ نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مجید پوراحمدی در آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان قزوین گفت: قزوین تنها استانی است که شمار بیمه‌شدگان تکمیلی آن بیش از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است و این نشان از حضور پرشور و علاقه‌مندی هنرمندان و هنردوستان در این خطه دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی این صندوق اظهار کرد: طرح‌های متعددی برای ارتقای وضعیت معیشتی و رفاهی هنرمندان در دست اجراست و امروز یکی از این طرح‌ها در استان عملیاتی می‌شود و در ادامه، سفرهای استانی و برنامه‌های تجلیل از نخبگان فرهنگی و هنری در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است در این مراسم از ۲۵ چهره‌ برجسته و پیشکسوت فرهنگ و هنر قزوین از جمله، محمد بخشی‌نیا (پیشکسوت تعزیه)، عباس قانع (مجسمه‌ساز)، محمد ساربان (بازیگر تلویزیون و تئاتر)، غلامحسین لطفی (بازیگر و کارگردان)، اسدالله طاهرخانی (پیشکسوت رسانه)، شعبان لشگری (نقاش برجسته معاصر)، علی‌اکبر پگاه (خوشنویس)، عبدالعظیم موسوی (پیشکسوت رسانه)، احمد پیله‌چی قزوینی (خوشنویس)، محمدعلی حضرتی (پژوهشگر)، علی علیمحمدی (پیشکسوت رسانه)، حسن لطفی (فیلمساز و کارگردان)، سعید عاشقی (شاعر)، میر حیدر موسوی (خوشنویس)، علیرضا نداف (قاری قرآن)، اسحاق چگینی (آهنگساز و نوازنده نی)، هاله رحمانی (نگارگر)، مصطفی عابدینی (خوشنویس)، حمید عابدی‌ها (نویسنده)، امیر عاملی (خوشنویس)، محمد درافشانی (روزنامه‌نگار)، نادر میرزایی (پایه گذار تئاتر)، حسین میثمی (نوازنده سنتور و آهنگساز)، علی آقاحسینی (روضه خوان و قاری قرآن) و حسین رحمانی (عکاس) تجلیل شد.

انتهای پیام/
