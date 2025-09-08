عضویت ۱۵۰۰ هنرمند قزوینی در صندوق اعتباری هنر

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی این صندوق اظهار کرد: طرح‌های متعددی برای ارتقای وضعیت معیشتی و رفاهی هنرمندان در دست اجراست و امروز یکی از این طرح‌ها در استان عملیاتی می‌شود و در ادامه، سفرهای استانی و برنامه‌های تجلیل از نخبگان فرهنگی و هنری در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است در این مراسم از ۲۵ چهره‌ برجسته و پیشکسوت فرهنگ و هنر قزوین از جمله، محمد بخشی‌نیا (پیشکسوت تعزیه)، عباس قانع (مجسمه‌ساز)، محمد ساربان (بازیگر تلویزیون و تئاتر)، غلامحسین لطفی (بازیگر و کارگردان)، اسدالله طاهرخانی (پیشکسوت رسانه)، شعبان لشگری (نقاش برجسته معاصر)، علی‌اکبر پگاه (خوشنویس)، عبدالعظیم موسوی (پیشکسوت رسانه)، احمد پیله‌چی قزوینی (خوشنویس)، محمدعلی حضرتی (پژوهشگر)، علی علیمحمدی (پیشکسوت رسانه)، حسن لطفی (فیلمساز و کارگردان)، سعید عاشقی (شاعر)، میر حیدر موسوی (خوشنویس)، علیرضا نداف (قاری قرآن)، اسحاق چگینی (آهنگساز و نوازنده نی)، هاله رحمانی (نگارگر)، مصطفی عابدینی (خوشنویس)، حمید عابدی‌ها (نویسنده)، امیر عاملی (خوشنویس)، محمد درافشانی (روزنامه‌نگار)، نادر میرزایی (پایه گذار تئاتر)، حسین میثمی (نوازنده سنتور و آهنگساز)، علی آقاحسینی (روضه خوان و قاری قرآن) و حسین رحمانی (عکاس) تجلیل شد.