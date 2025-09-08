در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
شهرداری سنندج آمادهباش برای بازگشایی مدارس؛ اجرای طرح استقبال از مهر
معاون خدمات شهری شهرداری سنندج از آغاز برنامههای گسترده شهری و خدماتی با هدف استقبال از ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و اعلام کرد که اقدامات متنوعی برای بهبود شرایط تردد دانشآموزان و آمادهسازی معابر و فضاهای عمومی شهر در دستور کار قرار گرفته است.
علی اصغری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اهمیت تسهیل شرایط برای شهروندان و دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی گفت: طرح استقبال از مهر با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری، آمادهسازی معابر، فضاسازی شهری و آمادهسازی محیطهای پیرامونی مدارس در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
وی اقدامات اصلی این طرح را شامل خطکشی مجدد خطوط عابر پیاده، شستوشوی دیوارها و پاکسازی معابر اطراف مدارس عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری از اختلالات ترافیکی، ممنوعیت حفاری در نخستین هفته مهرماه، به جز در موارد اضطراری، اعمال خواهد شد.
اصغری ادامه داد: در حوزه ترافیک نیز نصب علائم هشداردهنده، بازبینی و تعمیر چراغهای راهنمایی و رانندگی و نصب بنرهای اطلاعرسانی در مسیرهای منتهی به مدارس در دستور کار سازمان ترافیک شهرداری قرار دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری سنندج درباره اقدامات سازمان حملونقل عمومی گفت: شستوشو و رنگآمیزی ایستگاههای اتوبوس، بازسازی صندلیها و نصب بنرهای موضوعی بر بدنه ناوگان اتوبوسرانی به منظور تسهیل رفتوآمد دانشآموزان انجام شده است.
اصغری همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی و زیباسازی محیط شهری خبر داد و افزود: ایجاد المانهای مرتبط با آغاز سال تحصیلی، نقاشی دیوار مدارس، بازسازی گلکاریها و فضای سبز و رسیدگی به وسایل بازی و تجهیزات ورزشی، از دیگر اقدامات شهرداری در راستای استقبال از مهر است.