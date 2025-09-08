خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور کیفرخواست برای سارقان مسلح احشام در رامشیر

صدور کیفرخواست برای سارقان مسلح احشام در رامشیر
کد خبر : 1683417
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب رامشیر از اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست پرونده سرقت مسلحانه احشام در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، صادق سبحانی‌راد امروز دوشنبه در این خصوص افزود: روز شنبه هفته جاری، سارقان با استفاده از یک دستگاه پژو ۴۰۵ با پلاک‌های مخدوش به قصد سرقت وارد روستای جابر آباد از توابع بخش مشراگه شهرستان رامشیر شدند و به‌ صورت مسلحانه اقدام به سرقت ۲۰ راس گوسفند کردند.

وی افزود: مالباخته پس از مشاهده سارقان به تعقیب آنان رفت که با کمک اهالی محل و ماموران انتظامی شهرستان، هر سه متهم دستگیر و احشام مسروقه و یک‌قبضه سلاح جنگی از نوع کلاشینکف از آنان کشف شد.

سبحانی‌راد گفت: متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند که با اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال شد.

دادستان شهرستان رامشیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با تمام سارقان و مخلان امنیت عمومی قاطعانه برخورد می‌کند و بر اساس دستورالعمل‌های سراسری، زندانیان جرایم خشن از جمله سرقت‌های مسلحانه از هرگونه تسهیلات و ارفاقات قانونی در دوران تحمل حبس، محروم خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی