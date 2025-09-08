صدور کیفرخواست برای سارقان مسلح احشام در رامشیر

وی افزود: مالباخته پس از مشاهده سارقان به تعقیب آنان رفت که با کمک اهالی محل و ماموران انتظامی شهرستان، هر سه متهم دستگیر و احشام مسروقه و یک‌قبضه سلاح جنگی از نوع کلاشینکف از آنان کشف شد.

سبحانی‌راد گفت: متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند که با اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال شد.

دادستان شهرستان رامشیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با تمام سارقان و مخلان امنیت عمومی قاطعانه برخورد می‌کند و بر اساس دستورالعمل‌های سراسری، زندانیان جرایم خشن از جمله سرقت‌های مسلحانه از هرگونه تسهیلات و ارفاقات قانونی در دوران تحمل حبس، محروم خواهند شد.