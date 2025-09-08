صدور کیفرخواست برای سارقان مسلح احشام در رامشیر
دادستان عمومی و انقلاب رامشیر از اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست پرونده سرقت مسلحانه احشام در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، صادق سبحانیراد امروز دوشنبه در این خصوص افزود: روز شنبه هفته جاری، سارقان با استفاده از یک دستگاه پژو ۴۰۵ با پلاکهای مخدوش به قصد سرقت وارد روستای جابر آباد از توابع بخش مشراگه شهرستان رامشیر شدند و به صورت مسلحانه اقدام به سرقت ۲۰ راس گوسفند کردند.
وی افزود: مالباخته پس از مشاهده سارقان به تعقیب آنان رفت که با کمک اهالی محل و ماموران انتظامی شهرستان، هر سه متهم دستگیر و احشام مسروقه و یکقبضه سلاح جنگی از نوع کلاشینکف از آنان کشف شد.
سبحانیراد گفت: متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند که با اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال شد.
دادستان شهرستان رامشیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با تمام سارقان و مخلان امنیت عمومی قاطعانه برخورد میکند و بر اساس دستورالعملهای سراسری، زندانیان جرایم خشن از جمله سرقتهای مسلحانه از هرگونه تسهیلات و ارفاقات قانونی در دوران تحمل حبس، محروم خواهند شد.