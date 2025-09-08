۱۸۴ مأموریت امدادی توسط آتش نشانان شهرکرد انجام شد

به گزارش ایلنا، عنایت‌الله راهنورد اظهارداشت : از تعداد۱۸۴ ماموریت ۲۶ مورد مربوط به اطفای حریق و ۱۵۸ مورد نیز عملیات امداد و نجات بوده است.

وی با اشاره به محل وقوع آتش‌سوزی‌ها افزود: این حوادث در مناطق مختلفی از جمله خیابان شریعتی، خیابان میرآباد، فن‌آوران و ناحیه غرب شهر رخ داده است.

راهنورد در ادامه به جزئیات عملیات امداد و نجات اشاره کرد و تصریح کرد: این عملیات شامل موارد متعددی از جمله جمع‌آوری حیوانات موذی، نجات مصدومان سقوط در چاه، رفع نشت گاز، آزادسازی آسانسور، برق‌گرفتگی و تصادفات رانندگی بود.

وی از امدادرسانی به ۱۰ مصدوم درحوادث مردادماه توسط آتش‌نشانان خبر داد و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، در فرهنگ‌سازی و جلوگیری از بروز حوادث، کمک ویژه‌ای به این سازمان کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد در پایان تأکید کرد: شهروندان می‌توانند با کاهش سوانح، زحمات نیروهای خدوم آتش‌نشانی را کاهش داده و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، سریعاً با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.

