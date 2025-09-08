خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۸۴ مأموریت امدادی توسط آتش نشانان شهرکرد انجام شد

۱۸۴ مأموریت امدادی توسط آتش نشانان شهرکرد انجام شد
کد خبر : 1683328
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: در مرداد ماه سال جاری، آتش‌نشانان شهرکرد ۱۸۴ مأموریت امدادی را با موفقیت به انجام رساندند.

به گزارش ایلنا، عنایت‌الله راهنورد اظهارداشت : از تعداد۱۸۴  ماموریت ۲۶ مورد مربوط به اطفای حریق و ۱۵۸ مورد نیز عملیات امداد و نجات بوده است.

 وی با اشاره به محل وقوع آتش‌سوزی‌ها افزود: این حوادث در مناطق مختلفی از جمله خیابان شریعتی، خیابان میرآباد، فن‌آوران و ناحیه غرب شهر رخ داده است.

راهنورد در ادامه به جزئیات عملیات امداد و نجات اشاره کرد و تصریح کرد: این عملیات شامل موارد متعددی از جمله جمع‌آوری حیوانات موذی، نجات مصدومان سقوط در چاه، رفع نشت گاز، آزادسازی آسانسور، برق‌گرفتگی و تصادفات رانندگی بود.

وی از امدادرسانی به ۱۰ مصدوم درحوادث مردادماه توسط آتش‌نشانان خبر داد و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، در فرهنگ‌سازی و جلوگیری از بروز حوادث، کمک ویژه‌ای به این سازمان کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد در پایان تأکید کرد: شهروندان می‌توانند با کاهش سوانح، زحمات نیروهای خدوم آتش‌نشانی را کاهش داده و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، سریعاً با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی