کشف کالاهای قاچاق 38 میلیاردی در اردبیل

فرمانده انتظامی استان اردبیل از اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: با اجرای این طرح انواع کالاهای قاچاق به ارزش 38 میلیارد و 840 میلیون ریال کشف و 6 نفر دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا،  سردار «جواد تقوی» با اعلام این خبر  اظهار کرد:ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با اولویت گروه کالایی لوازم‌التحریر و پوشاک، کیف، کفش را همزمان با سراسر کشور و به مدت 72 ساعت و با همکاری ماموران انتظامی و پلیس های تخصصی اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح و در عملیات های مختلف پلیسی 870 ثوب انواع البسه، 995 عدد انواع لوازم نوشتاری، 10 هزار لیتر سوخت، 122 گرم طلا، یک تن و 180 کیلو الوار جنگلی و 440 بسته تنباکو کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستگیری 6 نفر  و تشکیل 7 فقره پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده  و توقیف 2 دستگاه خودرو گفت: ارزش کشفیات این طرح 38 میلیارد و 840 میلیون ریال است.

سردار تقوی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور یکی از اولویت های ماموریتی پلیس بوده و با جدیت در مجموعه فرماندهی انتظامی استان اردبیل در حال پیگیری و اجرا است.

