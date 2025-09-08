خبرگزاری کار ایران
توقیف موتورسیکلت سنگین قاچاق در اردبیل

توقیف موتورسیکلت سنگین قاچاق در اردبیل
کد خبر : 1683294
جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش 7 میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عادل منیر اظهارکرد: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر تردد موتورسیکلت سنگین قاچاق در سطح شهر اردبیل و انجام حرکات ایضایی توسط راکب، به طوری که باعث سلب آرامش فردی و اجتماعی شهروندان شده، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی های تخصصی از صحت گزارش های دریافتی اطمینان حاصل و به هنگام گشت زنی انتظامی موفق به شناسایی و توقیف موتورسیکلت در خیابان "سعدی" شهر اردبیل شدند.

وی با اشاره به دستگیری راکب افزود: ارزش موتورسیکلت سنگین قاچاق که از نوع هوندا است؛ برابر اظهار نظر کارشناسان 7 میلیارد ریال می باشد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به انتقال موتورسیکلت به پارکینگ گفت: پرونده ای در این رابطه تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.

