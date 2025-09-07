نصب 12 تابلوی هوشمند در بازار تاریخی اراک با هدف تسهیل گردشگری فرهنگی

به گزارش ایلنا، مسعود فرخی افزود: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر استفاده از فناوری‌های نوین در معرفی و ارتقای ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: این تابلوها که در 12 گذر اصلی بازار تاریخی اراک نصب شده‌اند با بهره‌گیری از فناوری QR Code، اطلاعات تاریخی، فرهنگی و معماری هر گذر را به‌صورت هوشمند در اختیار بازدیدکنندگان و گردشگران قرار می‌دهد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی اظهار داشت: این اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده‌ که علاوه بر جنبه آموزشی، موجب افزایش جذابیت و تعامل بازدیدکننده با فضای تاریخی بازار می‌شود.

فرخی تصریح کرد: با اشاره به اینکه بازار تاریخی اراک یکی از مهم‌ترین و منسجم‌ترین بازارهای دوره قاجار در کشور است. این بازار نه تنها به‌عنوان یک اثر ملی ثبت شده، بلکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های فرهنگی و اقتصادی شهر نیز شناخته می‌شود.

وی بیان داشت: معرفی صحیح و جذاب این اثر ارزشمند از جمله اولویت‌های اداره‌کل در حوزه گردشگری فرهنگی است. این پروژه، بخشی از طرح جامع «معرفی هوشمند میراث‌فرهنگی استان مرکزی» است که در فازهای بعدی، سراها، تیمچه‌ها، کاروانسراها و بناهای شاخص تاریخی در سطح استان را نیز در برخواهد گرفت.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی تأکید کرد: هدف نهایی از اجریی شدن این طرح ایجاد شبکه‌ای پویا از تابلوهای هوشمند اطلاع‌رسانی است که تجربه بازدید از اماکن تاریخی را برای گردشگران به‌روز، ساده و جذاب کند.

فرخی ابراز داشت: با توجه به رشد روزافزون گردشگری دیجیتال و نیاز به ارتقای کیفیت زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی در حوزه گردشگری، بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظیر تابلوهای هوشمند، نقشی کلیدی در معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان و افزایش ماندگاری گردشگران خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بازار تاریخی اراک مربوط به دوره قاجاری است که دارای 20 سرا و تیمچه، که هر یک از سراها و تیمچه‌ها دارای فرم و پلانی متفاوت و خاص هستند. که در تاریخ دهم آبانماه 1355 با شماره ثبت 1285 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/