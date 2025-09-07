دریای خشکبیجار جان دو مهمان گیلان را گرفت

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن دو نفر در ساحل دریای خشکبیجار، بلافاصله مأموران انتظامی کلانتری مربوطه به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: با حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل اعلامی و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، نوجوان ۱۳ ساله تبریزی و مرد ۳۷ ساله کرجی که به همراه خانواده برای تفریح به سواحل بخش خشکبیجار رفته بودند، به دلیل عدم توجه به هشدارهای هواشناسی و عدم آشنایی به فنون شنا در دو حادثه جداگانه در دریا غرق شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: با تلاش گروه‌های امدادی اجساد آنها از آب خارج و طی هماهنگی قضائی برای سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به فصل گرما و رفتن مردم به رودخانه‌ها و سواحل دریا از شهروندان خواست با توجه به علائم و هشدارها از شنا کردن در مناطق خطرآفرین خودداری کنند.

انتهای پیام/