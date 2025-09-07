دریای خشکبیجار جان دو مهمان گیلان را گرفت
فرمانده انتظامی رشت گفت: متأسفانه نوجوان ۱۳ ساله تبریزی و مرد ۳۷ ساله کرجی که به همراه خانواده خود برای تفریح به سواحل خشکبیجار آمده بودند در دریا غرق شدند.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن دو نفر در ساحل دریای خشکبیجار، بلافاصله مأموران انتظامی کلانتری مربوطه به محل حادثه اعزام شدند.
وی در ادامه افزود: با حضور پلیس و تیمهای امدادی در محل اعلامی و بررسیهای به عمل آمده مشخص شد، نوجوان ۱۳ ساله تبریزی و مرد ۳۷ ساله کرجی که به همراه خانواده برای تفریح به سواحل بخش خشکبیجار رفته بودند، به دلیل عدم توجه به هشدارهای هواشناسی و عدم آشنایی به فنون شنا در دو حادثه جداگانه در دریا غرق شدهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: با تلاش گروههای امدادی اجساد آنها از آب خارج و طی هماهنگی قضائی برای سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.
این مقام انتظامی در پایان با اشاره به فصل گرما و رفتن مردم به رودخانهها و سواحل دریا از شهروندان خواست با توجه به علائم و هشدارها از شنا کردن در مناطق خطرآفرین خودداری کنند.