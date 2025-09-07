رئیس سازمان نقشه برداری کشور در رشت:
رصد شبانهروزی حرکات زمین، زلزلهخیزی و فرونشستها با ۷۰۰ ایستگاه در کشور
به گزارش ایلنا از رشت،سید اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشه برداری کشور یکشنبه، ۱۶ شهریور در آیین افتتاح همزمان ایستگاههای دائمی ژئودینامیک و «GNSS» استان گیلان که در دانشکده فنی پردیس دانشگاه تهران در فومن برگزار شد، نصب این مجموعه را بسترساز ارتباطات جهانی اطلاعاتی دانست که به توسعه استان و کشور کمک میکند و گفت: اساس مدیریت، برنامهریزی است و سازمان نقشهبرداری کشور این زمینه را فراهم میکند.
وی برنامهریزی خوب را آن برنامهریزی دانست که اطلاعات دقیق و به روز و قابل اعتمادی را ارائه دهد و افزود: حکم روایی داده در دنیا و کشور ما جایگاه پراهمیتی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها دارد لذا یکی از بهترین و به روزترین و جامعترین و قابل اعتمادترین اطلاعات، دادههای مکانی است که به فضا و زمین و مکان ارتباط پیدا میکند.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور ادامه داد: هر نوع فعالیت بشر نیازمند ظرف است و فضا و مکان یک ظرف مشترک برای تمام فعالیتها محسوب میشود. هر چقدر شناخت ما نسبت به فضا و زمین و مکان و استان و کشور بیشتر و جامعتر باشد، برنامهریزی ما کاملتر و جامعتر شده و مدیریت ما بهبود پیدا میکند.
صیدایی با اشاره به سابقه بیش از ۷۰ سال فعالیت سازمان نقشهبرداری کشور، اضافه کرد: از سنتیترین دادههای مکانی یعنی نقشهها تا سامانههای مکانی را با کمک تجهیزات و امکانات و نیروهای متخصص به کار گرفتهایم تا شناخت درستی از وضع موجود منطقه و استان و کشور را با کمک تصویربرداری هوایی و آب نگاری که توسط هواپیماها و کشتیهای مطالعاتی سازمان نقشهبرداری انجام میشود، رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه ایستگاههای ژئودینامیک میتوانند تغییرات سطح زمین را لحظه به لحظه به سامانههایی که شبانهروز در حال فعالیت هستند، منتقل کنند، گفت: حدود ۷۰۰ ایستگاه در سطح کشور وجود دارد که به صورت شبانهروز دادههای زمین محور از جمله حرکات زمین و زلزلهخیزی و گسلها و فرونشستها و… را متناسب با ظرفیت هر استان رصد و ارسال میکنند. این دادهها در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت و گردشگری و حمل و نقل و زیرساختها کاربرد دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم شکلگیری اندیشه و نیاز توسعه پایدار در ذهن مدیران، بیان کرد: برای رسیدن به توسعه، پایداری و سرآمد بودن نیازمند استفاده از تکنولوژیهای برتر روز و به کارگیری ابزارهای نوین هستیم تا شناخت ما کامل شود لذا در راستای رسالت سازمان نقشهبرداری، ذخایر چندمیلیونی از تصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی و نقشههای مکانی ارزشمند داریم. این ذخایر اطلاعاتی در خدمت نظام برنامهریزی کشور قرار گرفته و متناسب با شرایط روز، اطلاعات را با دستگاههای ملی و وزارتخانهها به اشتراک میگذارد.
وی با اشاره به جمعآوری اطلاعات تصویربرداری و ایستگاههای آبنگاری در سامانه زیرساخت مکانی (SDI)، ادامه داد: این سامانه یک سرمایه ملی است و ظرفیت ارائه بیش از ۱۰۰ هزار لایه نقشهای و اطلاعاتی را دارد؛ تاکنون امکان دسترسی و استفاده از ۲۵ هزار لایه شامل نقشهها و تصاویر ماهوارهای را در بخشهای مختلف فراهم کردیم که در مدیریت علمی اثرگذار است.
صیدایی نصب ایستگاههای ژئودینامیک را یک نیاز ملی برای آیندهنگری دانست و تاکید کرد: حاصل اطلاعات شبکه ملی ایستگاههای ژئودینامیک توسعه گیلان را به دنبال دارد. گیلان با منابع آب و خاک و جنگل و تولیدات کشاورزی و صنعت و گردشگری و… ظرفیت بالایی در توسعه دارد لذا با اتصال ایستگاهها به شبکه ملی، دادهها در اختیار دستگاههای مختلف قرار میگیرد.