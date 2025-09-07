به گزارش ایلنا، پیام مساعدی روز یکشنبه افزود: آسمان استان در ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در برخی ساعت‌ها وزش باد و گاهی گرد و خاک است و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در مدت یاد شده جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی ادامه داد: در مناطق جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی طی برخی ساعات سرعت باد ۱۶ تا ۴۴ و گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر و گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود و در سواحل جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعت‌ها ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود و از فردا این ارتفاع بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

وی تصریح کرد: فردا جزر اول ساعت ۰۱:۰۰، مد اول ساعت ۰۷:۲۷، جزر دوم ساعت ۱۴:۲۰ و مد دوم ساعت ۲۰:۲۰ خواهد بود.

مساعدی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین دما در استان در برازجان با ۴۵ درجه سانتی‌گراد و در اهرم و خورموج با ۴۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

انتهای پیام/