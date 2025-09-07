خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رطوبت هوا در استان بوشهر افزایش می‌یابد

رطوبت هوا در استان بوشهر افزایش می‌یابد
کد خبر : 1683118
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: سواحل جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی استان طی امروز و فردا به سبب وزش باد شمال غربی متلاطم خواهد بود و از روز سه‌شنبه با جنوبی شدن جهت باد، رطوبت هوا افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا، پیام مساعدی روز یکشنبه  افزود: آسمان استان در ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در برخی ساعت‌ها وزش باد و گاهی گرد و خاک است و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در مدت یاد شده جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی ادامه داد: در مناطق جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی طی برخی ساعات سرعت باد ۱۶ تا ۴۴ و گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر و گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود و در سواحل جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعت‌ها ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود و از فردا این ارتفاع بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

وی تصریح کرد: فردا جزر اول ساعت ۰۱:۰۰، مد اول ساعت ۰۷:۲۷، جزر دوم ساعت ۱۴:۲۰ و مد دوم ساعت ۲۰:۲۰ خواهد بود.

مساعدی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین دما در استان در برازجان با ۴۵ درجه سانتی‌گراد و در اهرم و خورموج با ۴۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی