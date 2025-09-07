مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس مطرح کرد؛
هشدار به واحدهای آلاینده و متخلفان فاقد سیستم پیشتصفیه
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، با تاکید بر اینکه «حفظ محیط زیست یکی از رویکردهای مهم این شرکت است»، گفت: امروز حفاظت از زیستمحیطی در اولویت برنامههای توسعه صنعتی قرار دارد و تصفیهخانههای فاضلاب بهعنوان زیرساختهای حیاتی در این مسیر نقش کلیدی دارند.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در نشست با مدیران عامل شرکتهای خدماتی شهرکها و نواحی صنعتی استان از مدیران عامل شرکتهای خدماتی خواست با اهتمامی جدی موضوع خوداظهاری پایش تصفیهخانههای فاضلاب صنعتی را در دستور کار قرار دهندو نتایج پایشها را در سامانه محیط زیست ثبت کنند.
برنهاد افزود: بهرهبرداری اصولی از تصفیهخانهها تنها با استفاده از توان کارشناسی و فنی محقق میشود و لازم است نیروهای متخصص، متعهد و مجرب در آزمایشگاههای این تصفیهخانهها به کار گرفته شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با تاکید بر لزوم پایش مستمر شبکههای فاضلاب در شهرکهای صنعتی، گفت: نمونهبرداریهای منظم از پساب خروجی باید انجام گیرد و واحدهای تولیدی آلایندهای که فاقد سیستم پیشتصفیه هستند، شناسایی و بدون اغماض به اداره کل محیط زیست معرفی شوند.
وی تصریح کرد: برخورد جدی با متخلفان زیستمحیطی در کنار فرهنگسازی و آموزش میتواند به ارتقای سطح اعتماد عمومی به صنایع کمک کند.
به گفته برنهاد، رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی در مدیریت پساب، علاوه بر حفاظت از محیط زیست، موجب تقویت جایگاه شهرکهای صنعتی فارس در مسیر توسعه پایدار خواهد شد.
برنهاد در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان فارس خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۶ تصفیهخانه فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی استان با ظرفیت تصفیه روزانه ۷۰۰۰ مترمکعب در حال فعالیت هستندو هماکنون نیز در قالب اجرای طرحهای ایجادی یا ارتقای ظرفیت تصفیهخانههای فاضلاب، افزون بر ۵ هزار مترمکعب در روز در مراحل ساخت وساز ونصب قرار دارد که تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۳ هزار واحد صنعتی و تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان به شبکه فاضلاب متصل شدهاند که این امر گام مؤثری در مدیریت صحیح پساب و کاهش آلایندگیها به شمار میرود.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در پایان تاکید کرد: «حفظ محیط زیست تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و ملی است» و تحقق این مهم نیازمند همکاری مدیران شرکتهای خدماتی، واحدهای صنعتی و دستگاههای نظارتی است.