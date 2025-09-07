رئیس اتاق اصناف مرکز فارس:
تاخیر در اعلام نرخ ها به کسبه آسیب وارد می کند
برپایی ٣ نمایشگاه فروش پاییزه در شیراز
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با بیان مشکلات کسبه در زمینه نرخگذاری، گفت: یکی از چالشهای اصلی اصناف، تاخیر در اعلام نرخها است که اغلب با تورم سالانه هماهنگ نیست.
به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی امروز ١٦ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در کمیته نرخگذاری اتاق اصناف، اتحادیهها تحلیلهای خود را ارائه میدهند و پس از چکشکاری در کمیسیون نظارت استان، نرخها به مرحله نهایی میرسند، اما این فرآیند زمانبر است و موجب آسیب به کسبه میشود.
جوانمردی نمونههایی از صنوف متاثر از این تاخیر را ذکر کرد و افزود: از ابتدای سال ١٤٠٤ تاکنون، نرخ اتحادیههای تعمیرکاران خودرو، حملونقل کالا، دفاتر تاکسی تلفنی و آموزشگاههای رانندگی مصوب و اعلامشده، اما صنوفی مانند قنادان هنوز به مرحله اجرایی نرسیدهاند که باعث ضرر به آنها شده است.
تاثیر قطع برق و محدودیتهای سوختی بر مشاغل خرد و کلان
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس درباره صدور پروانه کسب، گفت: اتاق اصناف مرکز استان فارس در صدور مجوزها رتبه نخست استان را دارد. از ابتدای سالجاری تاکنون، ١٧٤ پروانه کسب صادر شده و اتحادیههای شهرستان شیراز نیز بیش از ۵ هزار پروانه صادر کردهاند که نقش موثری در اشتغالزایی دارد؛ امور اتحادیهها نیز روزانه پاسخگوی مراجعان و جامعه هدف هستند.
وی با اشاره به اینکه قطع برق و محدودیتهای سوختی بر مشاغل خرد و کلان تاثیر گذاشته است، تصریح کرد: نیاز اصناف به افزایش سهمیه سوخت و ژنراتور یک مطالبه جدی است؛ اتاق اصناف این موضوع را از طریق دستگاههای مربوطه پیگیری میکند.
جوانمردی افزود: صنوفی همچون ماشینآلات سیار، تولیدیهای ریختهگری و آلومینیوم و کابینتسازان که به فرآوردههای نفتی نیاز دارند، در پروسه زمانبر اخذ تاییدیه دچار آسیب میشوند.
وی توصیه کرد: صرفهجویی در سوخت، استفاده از لامپهای کممصرف و مدیریت مصرف انرژی در مجتمعهای تجاری، پاساژها و مغازهها ضروری است.
اقدامات اصناف در جریان جنگ ١٢ روزه
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس با اشاره به اقدامات اصناف در جریان جنگ ١٢ روزه، گفت: جامعه بزرگ اصناف نقش خود را بهعنوان سربازان پشتیبان جبهه نبرد با دشمن به خوبی ایفا کردند؛ اتاق اصناف مرکز استان از ابتدای شروع جنگ در تامین و توزیع کالاهای اساسی بهصورت آمادهباش کامل حضور داشت و اقدامات موثری انجام داد.
وی افزود: تشکیل کمیته رصد بازار با عنوان قرارگاه شهید سلامی استان فارس، تشدید گشتهای بازرسی ویژه، گزارشگیری از وضعیت موجودی کالاها، ورود سرمایههای صنفی به چرخه بازار و اطلاعرسانی به مردم ازجمله اقدامات ما بود. اصناف نیز با پویش برای وطنم ایران بهصورت خودجوش وارد میدان شدند و در تامین غذا برای دستگاههای خدماترسان مشارکت داشتند.
جوانمردی با تاکید بر جایگاه اصناف در اقتصاد کشور، اظهار داشت: اصناف بیش از ٣ میلیون واحد در بخشهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی دارند و با ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ٦ میلیون نفر، یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران به شمار میروند.
وی اضافه کرد: با احتساب خانوادهها، حدود ۲۵ میلیون نفر به اصناف وابسته هستند؛ سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد است و این اهمیت اقتصادی و اجتماعی، نقش اصناف را در تصمیمگیریهای کشور پررنگ میکند.
برپایی ٣ نمایشگاه فروش پاییزه در شیراز
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس همچنین از برپایی سه نمایشگاه فروش پاییزه در شیراز خبر داد و گفت: این نمایشگاهها از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر برگزار میشوند و شامل نوشتافزار، کیف و کفش و پوشاک هستند.
وی افزود: این نمایشگاهها در سه محل ازجمله باغ جنت شیراز از ۱۴ تا ۲۴ شهریور، محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس در شهرک گلستان از ۲۴ تا ۲۹ شهریور و زمین محرر واقع در بلوار مدرس از ۲۴ شهریور تا ۵ مهر برپا میشود؛ همچنین برای رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر قیمتها، بازرس مقیم در این نمایشگاهها حضور دارد.
جوانمردی تاکید کرد: تمام مغازههای مرتبط در این بازه مجاز به ارائه حداکثر تخفیف در قالب فروش فوقالعاده هستند. اتحادیههای صنفی مسئول راستیآزمایی تخفیفات و اتاق اصناف با جدیت نظارت بر اجرای این طرح را دنبال میکند. همچنین توصیه میکنیم مردم خریدهای خود را از واحدهای دارای پروانه کسب انجام دهند تا در صورت بروز مشکل، اتحادیهها بتوانند رسیدگی کنند.
وی افزود: تمام کالاهایی که در نمایشگاهها عرضه میشوند ایرانی و باکیفیت مناسب هستند تا از تولیدات داخلی حمایت شود.
رئیس اتاق اصناف درباره انتقال مشاغل آلاینده گفت: با مصوبه هیئت وزیران، صنوف آلاینده شناسایی شدند و شیراز نخستین شهر کشور بود که اقدام به این کار کرد، اما بروکراسی اداری باعث تاخیر در راهاندازی شهرک صنفی مشاغل مزاحم و آلاینده شده است. درخواست ما تعامل هرچه سریعتر دستگاههای متولی با اتاق اصناف است.
بیش از ۲۵ هزار بازرسی و رسیدگی به هزاران پرونده
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در ادامه عملکرد بازرسیهای این اتاق از ابتدای سال تاکنون را تشریح کرد و گفت: در استان فارس تاکنون ۱۹ هزار و ۶۷۱ بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۲ هزار و ۸۴۸ پرونده به ارزش بیش از ۲۳۵ میلیارد تومان شده است. در شیراز نیز ۵ هزار و ۵۱۷ بازرسی انجام و ۱ هزار و ۴۸۳ پرونده به ارزش بیش از ۱۶۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.
وی اعلام کرد: در بازه جنگ ۱۲ روزه در استان فارس ۲۳۱۸ بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل ۳۰۸ پرونده باارزش ریالی بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال شد؛ همچنین در شهر شیراز ۱۲۳۱ بازرسی صورت گرفت که ۱۶۷ پرونده به ارزش ۷ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال را بهدنبال داشت.
جوانمردی افزود: این آمار نشاندهنده تلاش مستمر اتاق اصناف برای نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان و کسبه است و اتاق اصناف با جدیت به بازرسیها ادامه میدهد.
وی از تاسیس دانشگاه علمی کاربردی برای اصناف خبرداد و گفت: راهاندازی این دانشگاه با هدف آموزش تخصصی و توسعه مهارتهای صنوف دنبال میشود و تاکنون پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است.
اتاق اصناف فارس پیشگام در پیشبینی و مدیریت کمبود کالاها
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس درباره تجربه مواجهه با کمبود برخی کالاها در بازار توضیح داد و گفت: با اقدامات پیشگیرانه و پیشبینی مشکلات، توانستیم از وقوع بحران واقعی جلوگیری کنیم.
جوانمردی با اشاره به جلوگیری از خریدهای هیجانی مردم تاکید کرد: به رغم نگرانی اولیه، توانستند با مدیریت دقیق، جریان تامین کالاها را کنترل کنند و بازار را پایدار نگه دارند.
وی ادامه داد: اتاق اصناف فارس با برنامهریزی مناسب و درایت، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار در شرایط اضطراری ایفا کرده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس با اشاره به اینکه از ابتدای حضور هیئت رئیسه جدید، نگاه مثبت و حمایتی نسبت به خبرنگاران و رسانهها در اولویت قرار داشته است، گفت: این نگاه باعث شده تعامل بین اصناف و رسانهها افزایش یافته و اطلاعرسانی دقیقتر انجام شود.