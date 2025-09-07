یک مسئول خبرداد؛
استانداردسازی تجهیزات تفریحی در ۲۰۰ بوستان شیراز
در نشست مشترک شهرداری شیراز و اداره کل استاندارد فارس، روند بهسازی، نوسازی و دریافت گواهیهای استاندارد دورهای وسایل بازی و لوازم ورزشی بوستانهای شهری بررسی و مقرر شد با اجرای برنامههای منسجم، ایمنی بیش از ۲۰۰ بوستان و مجموعه تفریحی شیراز افزایش یابد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه که با حضور نمایندگان اداره کل استاندارد فارس، مسئولان حوزه معاونت محیطزیست و خدمات شهری، اعضای کمیته مرکزی استانداردسازی لوازم تفریحی و نمایندگان مناطق شهرداری تشکیل شد، وضعیت فعلی تجهیزات تفریحی مورد بررسی قرار گرفت و فرآیندهای لازم جهت دریافت گواهی استاندارد بازبینی شد.
مدیرکل نظارت بر خدمات شهری و رئیس کمیته استانداردسازی لوازم تفریحی شهرداری شیراز در این جلسه با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی تجهیزات تفریحی اظهار داشت: دستگاههای شهربازی مستقر در بیش از ۷۰ بوستان سطح شهر بهصورت مستمر بازبینی میشوند تا شرایط ایمنی و استاندارد آنها کنترل شود.
سعید معصومی، افزود: سه مجموعه بزرگ شهربازی در بوستانهای نماز، جنت و آزادی توسط بخش خصوصی در حال احداث است که طی ماههای آینده افتتاح خواهد شد.
معصومی در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص تجهیزات زمینهای بازی کودکان در بیش از ۲۰۰ بوستان شهری، اقدامات لازم برای بهسازی، نوسازی و دریافت گواهیهای استاندارد دورهای در حال انجام است.
وی عنوان کرد: همچنین لوازم بدنسازی بوستانها نیز در دستور کار استانداردسازی قرار دارد و شهرداری شیراز آمادگی کامل برای همکاری در زمینه دریافت گواهیهای مربوطه را دارد.
نماینده اداره کل استاندارد فارس نیز ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده، شهرداری شیراز را در زمره برترین شهرداریهای کشور در حوزه استانداردسازی لوازم تفریحی عنوان کرد.