به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، صبح امروز جلسه‌ای با حضور مدیران کل دستگاه‌های خدمات‌رسان و مسئولان حوزه مسکن استان به ریاست ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان برگزار شد. در این نشست، محور اصلی گفتگو، پیگیری و رفع موانع پروژه‌های کثیرالشاکی نهضت ملی مسکن بود.

خمسه، بازرس کل استان قزوین در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد نگاه واحد و اشتراکی میان دستگاه‌ها، اعلام کرد: مردم از ما وعده نمی‌خواهند، اقدام می‌خواهند. وقتی پروژه‌ای به دلایل مختلف یا بروکراسی متوقف می‌شود، پذیرفتنی نیست. وظیفه ما پاسخ‌گویی به مردم است، نه توجیه عقب‌ماندگی‌ها.

وی با اشاره به دغدغه‌های اصلی متقاضیان که شامل افزایش هزینه و تأخیر در تحویل پروژه‌هاست، گفت: در عین رعایت کیفیت، سرعت عمل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ضرورت دارد عملیات عمرانی با جدیت پیگیری گردیده و هر اقدامی که باعث کاهش هزینه برای متقاضیان شود، ارزشمند است.

بازرس کل استان افزود: پیگیری های صورت گرفته در راستای مطالبات متقاضیان منجر به اصلاح فضاهای اشتراکی مساکن ملی و در نهایت کاهش هزینه متقاضیان گردیده است .

طبق آخرین آمار ارائه شده بنیاد مسکن ، از ۲۴۱۶ واحد موجود در ۴ پروژه، ۱۵۸۴ واحد آماده تحویل بوده و متوسط پیشرفت پروژه‌ها ۹۸ درصد اعلام شده است. همچنین در حوزه راه و شهرسازی ، از ۵۳۴۸ واحد ، صرفا ۲۷۰ نفر به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که این رقم پایین بوده و نیازمند رشد بیشتر است.

خمسه تأکید کرد: پیگیری مشکلات و موانع پروژه‌ها باید بدون واسطه و با حضور مستقیم در میان مردم و پروژه‌ها صورت گیرد تا دغدغه‌های متقاضیان به سرعت رفع شود. محدودیت‌ها و مشکلات اجرایی نیز باید شفاف و صادقانه به متقاضیان اطلاع رسانی گردد .

وی در پایان اظهار داشت: فرمانداران شهرستان‌های هدف نیز موظفند در رفع موانع مشارکت مسئولانه داشته و پیگیری در آماده سازی و تحویل واحدهای مساکن ملی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند .

بازرس کل استان قزوین ضمن تقدیر از همکاری دستگاه‌ها، اعلام کرد که پیگیری مستمر مطالبات مردم و پایش روزانه اقدامات مسئولان در دستور کار این بازرسی کل قرار داشته و با توجه به پرونده مفتوحه در این مرجع تساهل های صورت گرفته در این خصوص در حال بررسی است که گزارش آن به مبادی ذی ربط جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.

