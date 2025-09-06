نوای صلح و دوستی در قلب تخت جمشید پیچید

به گزارش ایلنا، در سایه ستون‌های عظیم و سنگ‌های حکاکی‌شده این میراث چند هزار ساله، مقامات ایرانی و خارجی، سفرای کشورهای مختلف، هنرمندان و علاقه‌مندان به موسیقی گرد هم آمدند تا ۱۰۰ سالگی ارکستر ملی ارمنستان را جشن بگیرند و پیوند دیرینه فرهنگی دو ملت ایران و ارمنستان را گرامی بدارند.

تخت جمشید که نماد اقتدار، شکوه و فرهنگ ایران است، امشب فراتر از یک بنای تاریخی بود و به صحنه‌ای زنده از تعامل هنر، موسیقی و تاریخ بدل شد.

هر نت موسیقی، پیام‌آور دوستی، صلح و همبستگی ملت‌ها بود و نشان داد موسیقی زبان جهانی است که مرزها، زبان‌ها و تفاوت‌های قومی را پشت سر می‌گذارد.

این اجرا نه تنها بزرگداشت یک قرن فعالیت هنری ارکستر ارمنستان بود، بلکه فرصتی برای انتقال ارزش‌های فرهنگی، تبادل هنری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی به شمار می‌رفت.

حضور مقامات عالی‌رتبه ایران و ارمنستان، همراه با استقبال گرم علاقه‌مندان، اهمیت این رویداد را در تقویت روابط دیپلماتیک و فرهنگی دو کشور دوچندان کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی ایران، تأکید کرد: تخت جمشید همانند کتابی زنده پیام فرهنگ ایرانی را در نگاره‌ها، لباس‌ها و صداهای ملت‌ها بازتاب می‌دهد.

حسین سیمایی صراف افزود: این بنای تاریخی نشان می‌دهد ایران سرزمینی بوده که تنوع فرهنگی را پذیرفته و از دل این تنوع وحدتی شگفت‌آور خلق کرده است.

وزیر علوم تصریح کرد: فرهنگ ایرانی دارای پیوستگی و ثباتی است که حتی در دوران باستان نیز تمدن ایرانی را مستحکم و پایدار ساخته است.

سیمایی صراف با اشاره به ورود اسلام به ایران گفت: میراث فرهنگی و علمی ایرانی نه تنها گسسته نشد بلکه غنی‌تر گردید و ثمراتی ارزشمند مانند فلسفه ملاصدرا، آثار حافظ و مولوی و معماری باشکوه دوره‌های مختلف شکل گرفت.

وی افزود: دانشگاه‌ها و مراکز علمی در دوران جدید نیز روحیه علم‌دوستی و آینده‌نگری را تداوم بخشیده و نشان می‌دهند فرهنگ‌های بزرگ همواره با علم و دانش پیوند خورده‌اند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: ایران سرزمینی است که پذیرش تنوع فرهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و ادیان مختلف، ستون اصلی هویت ملی و تمدنی آن بوده است.

وی تأکید کرد: این پیام امروز بیش از هر زمان دیگری برای دانشگاه‌ها، نسل جوان و جامعه ایرانی اهمیت دارد و باید در آموزش، پژوهش و تعاملات فرهنگی زنده نگه داشته شود.

سیمایی صراف از نقش فرهنگ و علم در تقویت تمدن ایرانی و ایجاد آینده‌ای پایدار برای ملت‌ها سخن گفت و افزود: تخت جمشید و میراث فرهنگی ایران الهام‌بخش تعاملات فرهنگی و علمی در سطح ملی و بین‌المللی است و نشان می‌دهد قدرت واقعی ملت‌ها نه در زور و قدرت نظامی بلکه در علم، فرهنگ و انسانیت نهفته است.

سیمایی صراف همچنین به اهمیت پیوندهای فرهنگی با دیگر جوامع از جمله جامعه ارمنی اشاره کرد و تصریح کرد: این ارتباطات زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک علمی، فرهنگی و آموزشی است که باید حفظ و تقویت شود.

موسیقی بالاترین زبان مشترک انسان‌هاست

استاندار فارس نیز در مراسم کنسرت ارکستر ملی سمفونیک ارمنستان در بنای تاریخی تخت جمشید، ضمن خوش‌آمدگویی به مقامات و میهمانان بین‌المللی، حضور آنان در این میراث جهانی را گرامی داشت و بر نقش بی‌بدیل هنر و موسیقی در تقویت پیوندهای فرهنگی و انسانی تأکید کرد.

حسینعلی امیری با اشاره به ارزش تاریخی و فرهنگی تخت جمشید گفت: این بنای کهن تنها نماد شکوه ایرانی نیست بلکه بخشی از حافظه فرهنگی جهان و نشانه توانایی انسان در آفرینش زیبایی و معناست.

وی افزود: امشب در این گوشه ارزشمند تاریخی، نوای ارکستر ملی سمفونیک ارمنستان طنین‌انداز خواهد شد، نوایی که نه به مرزها می‌اندیشد و نه به زبان‌ها محدود می‌شود بلکه پیام‌آور صلح، دوستی و همبستگی ملت‌هاست.

استاندار فارس تصریح کرد: موسیقی بالاترین زبان مشترک انسان‌هاست، زبانی که دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند و آینده‌ای روشن‌تر برای همگان نوید می‌دهد.

وی یادآور شد: ایران و ارمنستان دو همسایه دیرینه با پیوندهایی قرن‌هاست که در عرصه فرهنگ، هنر، اقتصاد و تجارت در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و برگزاری این کنسرت ادامه همان مسیر تاریخی است که گواه بر درستی آن است.

امیری با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها افزود: امروز جهان بیش از هر زمان دیگر نیازمند صداهایی است که فراتر از اختلاف‌ها، پیام‌آور صلح و همزیستی باشند.

وی اشاره کرد دیپلماسی فرهنگی و هنری می‌تواند با احساسات مشترک و ارزش‌های انسانی ملت‌ها را به هم نزدیک سازد و پیوندی مستحکم ایجاد کند.

استاندار فارس همچنین بر احترام ایرانیان به تنوع فرهنگی و حفظ سنت‌ها تأکید کرد و گفت: پاسداشت فرهنگ‌ها و میراث مشترک بشریت باعث غنای بیشتر جامعه جهانی می‌شود. برگزاری چنین رویدادی در قلب تمدن ایرانی کهن نمادی از اراده ایران برای گفت‌وگو، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز است.

امیری حضور ارکستر ملی سمفونیک ارمنستان در تخت جمشید را نشانه‌ای از دوستی پایدار میان ایران و ارمنستان دانست و آن را الگویی برای همکاری‌های فرهنگی بین‌المللی معرفی کرد.

وی از همه هنرمندان و دست‌اندرکارانی که در برگزاری این رویداد سهم داشته‌اند قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: نوای ماندگار این اجرا پیام‌آور صلح و امید برای ایران، ارمنستان و تمامی جهانیان باشد.

استاندار فارس یادآور شد: میان دل‌های ایرانیان و ارمنیان، چه آن‌هایی که در ایران ساکن هستند، چه ارامنه‌ای که در ارمنستان زندگی می‌کنند و چه پراکنده در نقاط مختلف جهان، مهری دیرینه و محبتی عظیم وجود دارد که با گذر روزگار رنگ زوال نخواهد گرفت و به گفته سعدی این مهر و محبت، حتی به روزگار و گذر زمان، از دل بیرون نمی‌رود.

تداوم روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت

سفیر ارمنستان در ایران نیز در این مراسم ضمن تقدیر از میهمانان و مقامات ایرانی، اهمیت این رویداد را در تداوم روابط تاریخی و فرهنگی میان دو ملت برجسته دانست.

گریگور هاکوپیان با اشاره به جایگاه ویژه تخت جمشید و پرسپولیس به عنوان نمادهای کهن فرهنگ و تمدن بشری، اظهار داشت: این مکان تاریخی چند هزار ساله نه تنها شکوه و اقتدار تمدن‌های باستانی ایران را بازتاب می‌دهد بلکه نقطه‌ای است برای نمایش تعامل میان تاریخ، هنر و فرهنگ معاصر.

سفیر ارمنستان افزود: گردهمایی در سایه ستون‌های خاموش این میراث عظیم فرصتی منحصر به فرد برای بزرگداشت صد سالگی تأسیس ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این کنسرت نمادی از پیوند عمیق و دیرینه میان دو سرزمین ایلام و ارمنستان است، پیوندی که در طول هزاران سال تجربه تاریخی و میراث فرهنگی میان دو ملت شکل گرفته و به عنوان پلی مستحکم برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و هنری معاصر عمل می‌کند.

هاکوپیان با اشاره به جایگاه ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان تصریح کرد این نهاد فرهنگی از نخستین روز تأسیس خود در سال ۱۹۲۵ میلادی ، به عنوان نبض حیات فرهنگی کشور نقش‌آفرینی کرده و شاهکارهای موسیقی کلاسیک ارمنی و جهانی را اجرا کرده است.

سفیر ارمنستان در ایران افزود: این ارکستر حتی در دوران دشوار و بحرانی دهه ۱۹۹۰، توانسته است میراث موسیقایی کشور را حفظ و به نسل‌های جدید منتقل کند و امروز با رهبری هنرمندان برجسته، به سطحی بی‌نظیر از اجرای هنری رسیده است.

هاکوپیان اظهار داشت: پیشکش امروز ارمنستان به ایران، اجرای هنری این ارکستر است که شناسنامه تاریخ، استقلال، خلاقیت و هستی ملت ارمنستان را بازتاب می‌دهد و پیامی صمیمانه به مردم دوست و برادر ایران برای توسعه همکاری‌های مشترک آینده است.

وی تأکید کرد: برگزاری این کنسرت در تخت جمشید، نقطه‌ای طلایی در تاریخ و فرهنگ، نشانه اراده دو ملت برای گفت‌وگو، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز است و نشان می‌دهد هنر و موسیقی می‌توانند مرزها و محدودیت‌های جغرافیایی را پشت سر گذاشته و پیام‌آور صلح و وحدت باشند.

سفیر ارمنستان افزود: امشب فرصتی برای درک متقابل و پاسداشت میراث فرهنگی فراهم شده است و نوای دلنشین ارکستر ملی ارمنستان یادآور این است که هنر می‌تواند حتی در زمان، مکان و مرزهای ظاهراً غیرقابل عبور، انسان‌ها را به هم نزدیک کند، وحدتی شگرف ایجاد کند و روح انسان را سرشار از ایمان و امید سازد.

