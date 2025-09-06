خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای ارکستر ملی سمفونیک ارمنستان؛

نوای صلح و دوستی در قلب تخت جمشید پیچید

نوای صلح و دوستی در قلب تخت جمشید پیچید
کد خبر : 1682800
لینک کوتاه کپی شد.

در شامگاهی باشکوه و تاریخی، نوای ارکستر ملی سمفونیک ارمنستان در قلب تخت جمشید طنین‌انداز شد و بار دیگر این بنای تاریخی را به محلی برای گردهمایی فرهنگ‌ها و صلح جهانی تبدیل کرد.

به گزارش ایلنا، در سایه ستون‌های عظیم و سنگ‌های حکاکی‌شده این میراث چند هزار ساله، مقامات ایرانی و خارجی، سفرای کشورهای مختلف، هنرمندان و علاقه‌مندان به موسیقی گرد هم آمدند تا ۱۰۰ سالگی ارکستر ملی ارمنستان را جشن بگیرند و پیوند دیرینه فرهنگی دو ملت ایران و ارمنستان را گرامی بدارند.

تخت جمشید که نماد اقتدار، شکوه و فرهنگ ایران است، امشب فراتر از یک بنای تاریخی بود و به صحنه‌ای زنده از تعامل هنر، موسیقی و تاریخ بدل شد.

هر نت موسیقی، پیام‌آور دوستی، صلح و همبستگی ملت‌ها بود و نشان داد موسیقی زبان جهانی است که مرزها، زبان‌ها و تفاوت‌های قومی را پشت سر می‌گذارد.

این اجرا نه تنها بزرگداشت یک قرن فعالیت هنری ارکستر ارمنستان بود، بلکه فرصتی برای انتقال ارزش‌های فرهنگی، تبادل هنری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی به شمار می‌رفت.

حضور مقامات عالی‌رتبه ایران و ارمنستان، همراه با استقبال گرم علاقه‌مندان، اهمیت این رویداد را در تقویت روابط دیپلماتیک و فرهنگی دو کشور دوچندان کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی ایران، تأکید کرد: تخت جمشید همانند کتابی زنده پیام فرهنگ ایرانی را در نگاره‌ها، لباس‌ها و صداهای ملت‌ها بازتاب می‌دهد.

حسین سیمایی صراف افزود: این بنای تاریخی نشان می‌دهد ایران سرزمینی بوده که تنوع فرهنگی را پذیرفته و از دل این تنوع وحدتی شگفت‌آور خلق کرده است.

وزیر علوم تصریح کرد: فرهنگ ایرانی دارای پیوستگی و ثباتی است که حتی در دوران باستان نیز تمدن ایرانی را مستحکم و پایدار ساخته است.

سیمایی صراف با اشاره به ورود اسلام به ایران گفت: میراث فرهنگی و علمی ایرانی نه تنها گسسته نشد بلکه غنی‌تر گردید و ثمراتی ارزشمند مانند فلسفه ملاصدرا، آثار حافظ و مولوی و معماری باشکوه دوره‌های مختلف شکل گرفت.

وی افزود: دانشگاه‌ها و مراکز علمی در دوران جدید نیز روحیه علم‌دوستی و آینده‌نگری را تداوم بخشیده و نشان می‌دهند فرهنگ‌های بزرگ همواره با علم و دانش پیوند خورده‌اند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: ایران سرزمینی است که پذیرش تنوع فرهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و ادیان مختلف، ستون اصلی هویت ملی و تمدنی آن بوده است.

وی تأکید کرد: این پیام امروز بیش از هر زمان دیگری برای دانشگاه‌ها، نسل جوان و جامعه ایرانی اهمیت دارد و باید در آموزش، پژوهش و تعاملات فرهنگی زنده نگه داشته شود.

سیمایی صراف  از نقش فرهنگ و علم در تقویت تمدن ایرانی و ایجاد آینده‌ای پایدار برای ملت‌ها سخن گفت و افزود: تخت جمشید و میراث فرهنگی ایران الهام‌بخش تعاملات فرهنگی و علمی در سطح ملی و بین‌المللی است و نشان می‌دهد قدرت واقعی ملت‌ها نه در زور و قدرت نظامی بلکه در علم، فرهنگ و انسانیت نهفته است.

سیمایی صراف همچنین به اهمیت پیوندهای فرهنگی با دیگر جوامع از جمله جامعه ارمنی اشاره کرد و تصریح کرد: این ارتباطات زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک علمی، فرهنگی و آموزشی است که باید حفظ و تقویت شود.

نوای صلح و دوستی در قلب تخت جمشید پیچید

موسیقی بالاترین زبان مشترک انسان‌هاست

استاندار فارس نیز در مراسم  کنسرت ارکستر ملی سمفونیک ارمنستان در بنای تاریخی تخت جمشید، ضمن خوش‌آمدگویی به مقامات و میهمانان بین‌المللی، حضور آنان در این میراث جهانی را گرامی داشت و بر نقش بی‌بدیل هنر و موسیقی در تقویت پیوندهای فرهنگی و انسانی تأکید کرد.

حسینعلی امیری با اشاره به ارزش تاریخی و فرهنگی تخت جمشید گفت: این بنای کهن تنها نماد شکوه ایرانی نیست بلکه بخشی از حافظه فرهنگی جهان و نشانه توانایی انسان در آفرینش زیبایی و معناست.

وی افزود: امشب در این گوشه ارزشمند تاریخی، نوای ارکستر ملی سمفونیک ارمنستان طنین‌انداز خواهد شد، نوایی که نه به مرزها می‌اندیشد و نه به زبان‌ها محدود می‌شود بلکه پیام‌آور صلح، دوستی و همبستگی ملت‌هاست.

استاندار فارس تصریح کرد: موسیقی بالاترین زبان مشترک انسان‌هاست، زبانی که دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند و آینده‌ای روشن‌تر برای همگان نوید می‌دهد.

وی یادآور شد: ایران و ارمنستان دو همسایه دیرینه با پیوندهایی قرن‌هاست که در عرصه فرهنگ، هنر، اقتصاد و تجارت در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و برگزاری این کنسرت ادامه همان مسیر تاریخی است که گواه بر درستی آن است.

امیری با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها افزود: امروز جهان بیش از هر زمان دیگر نیازمند صداهایی است که فراتر از اختلاف‌ها، پیام‌آور صلح و همزیستی باشند.

وی اشاره کرد دیپلماسی فرهنگی و هنری می‌تواند با احساسات مشترک و ارزش‌های انسانی ملت‌ها را به هم نزدیک سازد و پیوندی مستحکم ایجاد کند.

استاندار فارس همچنین بر احترام ایرانیان به تنوع فرهنگی و حفظ سنت‌ها تأکید کرد و گفت: پاسداشت فرهنگ‌ها و میراث مشترک بشریت باعث غنای بیشتر جامعه جهانی می‌شود. برگزاری چنین رویدادی در قلب تمدن ایرانی کهن نمادی از اراده ایران برای گفت‌وگو، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز است.

امیری حضور ارکستر ملی سمفونیک ارمنستان در تخت جمشید را نشانه‌ای از دوستی پایدار میان ایران و ارمنستان دانست و آن را الگویی برای همکاری‌های فرهنگی بین‌المللی معرفی کرد.

وی از همه هنرمندان و دست‌اندرکارانی که در برگزاری این رویداد سهم داشته‌اند قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: نوای ماندگار این اجرا پیام‌آور صلح و امید برای ایران، ارمنستان و تمامی جهانیان باشد.

استاندار فارس یادآور شد: میان دل‌های ایرانیان و ارمنیان، چه آن‌هایی که در ایران ساکن هستند، چه ارامنه‌ای که در ارمنستان زندگی می‌کنند و چه پراکنده در نقاط مختلف جهان، مهری دیرینه و محبتی عظیم وجود دارد که با گذر روزگار رنگ زوال نخواهد گرفت و به گفته سعدی این مهر و محبت، حتی به روزگار و گذر زمان، از دل بیرون نمی‌رود.

نوای صلح و دوستی در قلب تخت جمشید پیچید

تداوم روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت

سفیر ارمنستان در ایران نیز در این مراسم ضمن تقدیر از میهمانان و مقامات ایرانی، اهمیت این رویداد را در تداوم روابط تاریخی و فرهنگی میان دو ملت برجسته دانست.

گریگور هاکوپیان با اشاره به جایگاه ویژه تخت جمشید و پرسپولیس به عنوان نمادهای کهن فرهنگ و تمدن بشری، اظهار داشت: این مکان تاریخی چند هزار ساله نه تنها شکوه و اقتدار تمدن‌های باستانی ایران را بازتاب می‌دهد بلکه نقطه‌ای است برای نمایش تعامل میان تاریخ، هنر و فرهنگ معاصر.

سفیر ارمنستان افزود: گردهمایی در سایه ستون‌های خاموش این میراث عظیم فرصتی منحصر به فرد برای بزرگداشت صد سالگی تأسیس ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این کنسرت نمادی از پیوند عمیق و دیرینه میان دو سرزمین ایلام و ارمنستان است، پیوندی که در طول هزاران سال تجربه تاریخی و میراث فرهنگی میان دو ملت شکل گرفته و به عنوان پلی مستحکم برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و هنری معاصر عمل می‌کند.

هاکوپیان با اشاره به جایگاه ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان تصریح کرد این نهاد فرهنگی از نخستین روز تأسیس خود در سال ۱۹۲۵ میلادی ، به عنوان نبض حیات فرهنگی کشور نقش‌آفرینی کرده و شاهکارهای موسیقی کلاسیک ارمنی و جهانی را اجرا کرده است.

سفیر ارمنستان در ایران افزود: این ارکستر حتی در دوران دشوار و بحرانی دهه ۱۹۹۰، توانسته است میراث موسیقایی کشور را حفظ و به نسل‌های جدید منتقل کند و امروز با رهبری هنرمندان برجسته، به سطحی بی‌نظیر از اجرای هنری رسیده است.

هاکوپیان اظهار داشت: پیشکش امروز ارمنستان به ایران، اجرای هنری این ارکستر است که شناسنامه تاریخ، استقلال، خلاقیت و هستی ملت ارمنستان را بازتاب می‌دهد و پیامی صمیمانه به مردم دوست و برادر ایران برای توسعه همکاری‌های مشترک آینده است.

وی تأکید کرد: برگزاری این کنسرت در تخت جمشید، نقطه‌ای طلایی در تاریخ و فرهنگ، نشانه اراده دو ملت برای گفت‌وگو، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز است و نشان می‌دهد هنر و موسیقی می‌توانند مرزها و محدودیت‌های جغرافیایی را پشت سر گذاشته و پیام‌آور صلح و وحدت باشند.

سفیر ارمنستان افزود: امشب فرصتی برای درک متقابل و پاسداشت میراث فرهنگی فراهم شده است و نوای دلنشین ارکستر ملی ارمنستان یادآور این است که هنر می‌تواند حتی در زمان، مکان و مرزهای ظاهراً غیرقابل عبور، انسان‌ها را به هم نزدیک کند، وحدتی شگرف ایجاد کند و روح انسان را سرشار از ایمان و امید سازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی