معاون اقتصادی استاندار قزوین خبر داد؛
کاهش 32 درصدی جوجهریزی مرغ گوشتی در قزوین
معاون اقتصادی استاندار قزوین از کاهش 32 درصدی جوجهریزی مرغ گوشتی در استان در شهریورماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد میرزایی عصر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین گفت: تولید مرغ و جوجهریزی باید ابتدا به نیاز مردم استان قزوین اختصاص یابد، نه اینکه صرفاً و به صورت مستمر 50 تن مرغ به تهران ارسال شود. بنابراین اولویت ما تأمین مرغ برای مردم استان است.
وی اضافه کرد: هدف اصلی ما جلوگیری از افزایش تورم در کالاهای اساسی است و امروز بسیاری از مردم توان خرید مرغ را ندارند و به همین دلیل قیمتگذاری مرغ باید دروناستانی و با محوریت تنظیم بازار قزوین انجام شود.
معاون استاندار قزوین با یادآوری اینکه فرمانداران نمایندگان دولت در شهرستانها هستند، گفت: فرمانداران باید پیگیر اجرای دقیق برنامههای تنظیم بازار باشند و در صورت مشاهده کمکاری از سوی دستگاههای اجرایی به آنها تذکر دهند.
میرزایی از کاهش 32 درصدی جوجهریزی مرغ گوشتی در استان در شهریورماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت کشتارگاهها و میزان جوجهریزی شش ماهه نباید در تأمین نیاز استان خللی ایجاد شود و باید برنامهریزیهای لازم برای جبران کاهش تولید صورت گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان ساماندهی مشاغل شهری و کشاورزی لازم است جانمایی جدید میدان دام هرچه سریعتر انجام شود و مکانی مناسب برای بازار پرندهفروشان در نظر گرفته شود. همچنین نمایشگاه پاییزه نیز باید با استفاده از موجودی انبارها در تمامی شهرستانها مدیریت و برگزار شود تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.
معاون اقتصادی استاندار قزوین در بخش پایانی صحبتهایش گفت: نظارت، بررسی و قیمتگذاری کالاهای اساسی باید با دقت بیشتری انجام شود تا ضمن حمایت از مصرفکنندگان، رضایتمندی عمومی و همچنین همکاری بهتر صنوف حاصل شود.