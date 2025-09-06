خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

شناسایی و دستگیری باند سارقان مسلح طلاجات در شهرستان محلات

شناسایی و دستگیری باند سارقان مسلح طلاجات در شهرستان محلات
کد خبر : 1682737
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات از انهدام باند سارقان مسلح در این شهرستان خبر داد و در این رابطه گفت: با اقدامات هوشمند پلیسی باند 5 نفره سارقان مسلح طلاجات منازل در شهرستان محلات و همچنین 2 استان دیگر شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ رضا جنتی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت طلا به صورت مسلحانه از منازل و همچنین از بانوان کهنسال در مناطق مختلف شهرستان محلات و تیراندازی به شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا تیم عملیاتی پلیسی تشکیل و اعضاء اصلی باند بزرگ و حرفه‌ای سارقان مسلح این پرونده در یک رصد اطلاعاتی و در عملیات‌های پیچیده در شهرستان محلات و 2 استان دیگر شناسایی و دستگیر شدند. این سارقان در بازجویی‌ها به 15 فقره سرقت طلاجات با تهدید اسلحه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات اظهار داشت: این سارقان با حضور در منزل شهروندان و تهدید با سلاح گرم اقدام به سرقت می‌کردند. در بازرسی از محل اختفای متهمان، طلاجات و اقلام سرقتی و 2 قبضه سلاح کلاشینکف و کلت کمری که در صحنه‌های سرقت از آنها استفاده می‌شد، همراه با مهمات کشف شد.

سرهنگ جنتی به دیگر اقدامات پلیسی انجام شده در خصوص این پرونده اشاره داشته و تصریح کرد: در این عملیات پلیسی 2 نفر از خریداران اموال مسروقه نیز بلافاصله شناسایی و در عملیات‌های جداگانه‌ای دستگیر شدند. این متهمان با تشکیل پرونده قضایی تحویل مراجع دادگستری شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی