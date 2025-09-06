شناسایی و دستگیری باند سارقان مسلح طلاجات در شهرستان محلات

به گزارش ایلنا، سرهنگ رضا جنتی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت طلا به صورت مسلحانه از منازل و همچنین از بانوان کهنسال در مناطق مختلف شهرستان محلات و تیراندازی به شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا تیم عملیاتی پلیسی تشکیل و اعضاء اصلی باند بزرگ و حرفه‌ای سارقان مسلح این پرونده در یک رصد اطلاعاتی و در عملیات‌های پیچیده در شهرستان محلات و 2 استان دیگر شناسایی و دستگیر شدند. این سارقان در بازجویی‌ها به 15 فقره سرقت طلاجات با تهدید اسلحه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات اظهار داشت: این سارقان با حضور در منزل شهروندان و تهدید با سلاح گرم اقدام به سرقت می‌کردند. در بازرسی از محل اختفای متهمان، طلاجات و اقلام سرقتی و 2 قبضه سلاح کلاشینکف و کلت کمری که در صحنه‌های سرقت از آنها استفاده می‌شد، همراه با مهمات کشف شد.

سرهنگ جنتی به دیگر اقدامات پلیسی انجام شده در خصوص این پرونده اشاره داشته و تصریح کرد: در این عملیات پلیسی 2 نفر از خریداران اموال مسروقه نیز بلافاصله شناسایی و در عملیات‌های جداگانه‌ای دستگیر شدند. این متهمان با تشکیل پرونده قضایی تحویل مراجع دادگستری شدند.

