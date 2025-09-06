خبرگزاری کار ایران
وحدت، امروز نه فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است

نماینده ولی فقیه درگلستان گفت: وحدت، امروز نه فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است. آنچه امروز برای کشور ما ضروری است، تقویت انسجام ملی، همدلی اقوام، و حتی هم‌افزایی میان سلایق مختلف سیاسی در چهارچوب قانون، اخلاق و منافع ملی است.

به گزارش ایلنای گلستان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی با صدور پیامی به مناسبت هفته وحدت گفت: بسم‌الله الرحمن الرحیم

میلاد پیامبر عظیم‌الشان اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص)، و فرزند برومند ایشان حضرت امام صادق (ع)، که هفته‌ای سرشار از نور، محبت و وحدت را رقم زده‌اند، بر همه مسلمانان و آزادگان جهان مبارک باد. 

در جهانی که آتش تفرقه و فتنه دامن بسیاری از جوامع اسلامی را گرفته، بازگشت به آموزه‌های قرآنی و سیره نبوی تنها راه رهایی و نجات امت اسلام است. وحدت، امروز نه فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی و از وظایف مهم شرعیه  برای عزت مسلمانان، امنیت کشورها و بیداری امت اسلامی است. 

همان‌گونه که بارها عرض کرده‌ام، استان گلستان با تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی خود، تجلی عینی وحدت در ایران اسلامی است؛ الگویی که مورد تحسین مقام معظم رهبری  (مدظله العالی)  نیز قرار گرفته و می‌تواند نمونه‌ای الهام‌بخش برای جهان اسلام باشد. 

در این ایام فرخنده، همه ما وظیفه داریم که بر مدار اخوت اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به باورهای یکدیگر، و دوری از هرگونه تعصب و افراط، استوار بمانیم. 

در کنار وحدت مذاهب، آنچه امروز برای کشور ما ضروری است، تقویت انسجام ملی، همدلی اقوام، و حتی هم‌افزایی میان سلایق مختلف سیاسی در چهارچوب قانون، اخلاق و منافع ملی است. اختلاف سلیقه نباید موجب گسست صفوف شود؛ بلکه باید با گفتگو، مدارا و دلسوزی برای انقلاب و ایران عزیز، راه‌های تفاهم و تعامل را هموار سازیم. امروز، بیش از هر زمان، دشمنان اسلام در پی سوءاستفاده از هرگونه شکاف و اختلاف‌اند. پاسخ ما به آنان، باید وحدت و هم‌افزایی باشد. 

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که همه مسلمانان را بر محور محبت اهل‌بیت (ع)، آموزه‌های قرآنی، و پیروی از سیره پیامبر اعظم (ص) متحد و سربلند بدارد. 

والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

سیدکاظم نورمفیدی

