شعله های آتش، جنگل های امیرآباد دشتروم را فرا گرفته است

به گزارش ایلنا از یاسوج، جنگل های بلوط در ارتفاعات روستای امیرآباد دَم کُره دهستان دشتروم از توابع شهرستان بویراحمد در کیلومتر ۱۵ جاده یاسوج _ گچساران، دچار حریق شده و آتش سوزی لحظه به لحظه در حال گسترش است.

وزش باد در حال فوران نمودن شعله‌های آتش در این جنگل‌ها بوده و نیروهای امدادی و خودجوش مردمی در حال خاموش نمودن این شعله‌ها هستند.

