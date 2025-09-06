خبرگزاری کار ایران
در کهگیلویه و بویراحمد رخ داد؛

شعله های آتش، جنگل های امیرآباد دشتروم را فرا گرفته است

شعله‌های آتش هم اکنون جنگل‌های روستای امیرآباد دهستان دشتروم ار توابع شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد را فرا گرفته است.

به گزارش ایلنا از یاسوج، جنگل های بلوط در ارتفاعات روستای امیرآباد دَم کُره دهستان دشتروم از توابع شهرستان بویراحمد در کیلومتر ۱۵ جاده یاسوج _ گچساران، دچار حریق شده و آتش سوزی لحظه به لحظه در حال گسترش است.

وزش باد در حال فوران نمودن شعله‌های آتش در این جنگل‌ها بوده و نیروهای امدادی و خودجوش مردمی در حال خاموش نمودن این شعله‌ها هستند.

