امحاء ۱۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیر مجاز در سال جاری

به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر در سومین جلسه کارگروه استانی مقابله با استخراج غیرمجاز رمز دارایی ها در سال ۱۴۰۴ ، افزود: از آنجا که دستگاه های استخراج غیرمجاز رمز ارز فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد می‌کنند به همین دلیل، امحاء این دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از بازگشت دوباره چرخه تولید رمز ارز غیر مجاز و اخلال در تامین برق پایدار، جلوگیری از هدررفت انرژی و تامین رفاه عمومی به جد پیگیری و انجام می شود.

جلایر استفاده غیرمجاز از ماینرها را عامل ناپایداری شبکه برق عنوان کرد و افزود: هریک دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال، معادل یک کولرگازی، برق مصرف می کند که علاوه بر تضییع حقوق بیت المال باعث ایجاد اختلال در برق رسانی پایدار به مردم به ویژه در فصل تابستان و گرما است.

وی در ادامه از رشد قابل توجه کشف و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز درسطح شهرستان‌های حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس نیز خبر داد.

جلایر گفت: با همکاری خوب دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و انتظامی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴ مرکز استخراج غیرقانونی رمزارز و ۳۳۰ دستگاه ماینرغیرمجاز که فاقد مجوزهای قانونی بوده اند و به صورت غیرمجاز از شبکه توزیع استفاده می کردند، کشف و ضبط شده است که این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ برابر رشد نشان می دهد.

این مقام مسئول، مشارکت مردمی، پایش هوشمند مصرف و تقویت نظارت را از جمله راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از گسترش این پدیده شوم و کمک به حفظ پایداری شبکه برق دانست و افزود: مردم در صورت مشاهده چنین فعالیت‌هایی می‌توانند به شماره‌ ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.

جلایر با بیان اینکه اطلاعات عاملان شناسایی و شهروندان در این خصوص کاملا محرمانه حفظ می شود، خاطرنشان کرد: افرادی که اطلاعات قابل استنادی درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های رمز ارز ارائه دهند، بسته به میزان اهمیت گزارش خود، می‌توانند از یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، تاکیدکرد: مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها در استان به صورت جدی و مستمر در دستورکار این شرکت قرار دارد و امیدواریم با همکاری مردم، بتوانیم ضمن تامین برق مطمئن و پایدار موجبات رضایتمندی و رفاه و آسایش شهروندان را بیش از پیش فراهم آوریم.

