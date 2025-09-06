به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در نشست خبری با اشاره به ضرورت افزایش تعداد نمایندگان استان البرز اظهار کرد: این موضوع به‌صورت شفاهی پذیرفته شده و امیدواریم در قالب لایحه کارشناسی و مصوب نیز نهایی شود.

وی افزود: البرز با هفت شهرستان تنها سه نماینده در مجلس دارد که این کمبود باعث از دست رفتن فرصت‌های مهم در چانه‌زنی و تأمین اعتبارات شده است. برای جبران این مشکل، سه نماینده جدید نیاز داریم؛ یک نماینده برای شهرستان‌های غرب استان شامل طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ و دو نماینده برای شهرستان‌های فردیس، اشتهارد و کرج.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با بیان اینکه طرح افزایش نمایندگان در گذشته به نتیجه نرسید، گفت: به همین دلیل لازم بود این موضوع به‌صورت لایحه از سوی دولت پیگیری شود. مقدمات این اقدام انجام شده و اکنون دولت آن را پذیرفته است. علت مخالفت‌های گذشته نیز افزایش هزینه‌های دولت عنوان می‌شد.

شیرین‌زاد همچنین با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات استانی گفت: بودجه استان البرز ۵۲۰ درصد افزایش یافته است و در صورت افزایش درآمد دستگاه‌های اجرایی همچون اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و شهرک‌های صنعتی، امکان افزایش بیشتر آن وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های استان راه و ترافیک است، بیان کرد: ۲۸ درصد ترافیک کشور در البرز وجود دارد در حالی که سهم راه‌های استان تنها سه درصد است. در حوزه صنعت نیز با وجود نرخ بالای بیکاری، کمبود دسترسی به نیروی کار یکی از مشکلات جدی است چراکه جمعیت در مرکز و شمال استان متمرکز شده و دسترسی به صنایع در جنوب محدود است.

این نماینده مجلس به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب و انرژی نیز اشاره کرد و گفت: برای جبران ناترازی انرژی بیش از تکلیف دولت کار کرده‌ایم. همچنین در خصوص حق‌آبه البرز از سد طالقان بارها پیگیری انجام شده و حتی رئیس‌جمهور قول مساعد داده‌اند. علاوه بر این، پروژه بازگردانی پساب فاضلاب تهران به البرز برای مصارف کشاورزی و فضای سبز به تصویب رسیده است.

وی گردوغبارهای اخیر البرز را ناشی از خشکی تالاب صالحیه دانست و افزود: حق‌آبه ۴۵۰ میلیون متر مکعبی این تالاب به‌طور کامل تأمین نشده و همین مسئله به بیابان‌زایی و بروز گردوغبار منجر شده است. یکی از راهکارهای در دست اجرا نصب پنل‌های خورشیدی برای کنترل این وضعیت است.

شیرین‌زاد در ادامه به برخی دیگر از چالش‌ها و برنامه‌های استان اشاره کرد و گفت: در حوزه فرهنگی تکثر و موازی‌کاری دستگاه‌ها از مشکلات اساسی است. در بخش ورزش اعتبارات مناسبی برای توسعه زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین مشکلات گازرسانی، تخلفات ساخت‌وساز، خشک شدن باغ‌های کرج به دلیل بی‌آبی و حمایت از نخبگان و رتبه‌های برتر کنکور از جمله موضوعاتی است که به جد پیگیری می‌کنیم.

